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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 16:42
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Глава Минздрава попросил россиян не лечить коронавирус алкоголем и обещал подъем заболеваемости

Лишь к ухудшению ситуации может привести самолечение алкоголем, уверен глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Чиновник попросил жителей России не пытаться лечить коронавирус таким образом.

«Это не так», — сказал Мурашко в эфире программы «Познер» на Первом канале 6 апреля, отвечая на вопрос, что он может ответить тем, кто считает, что алкоголь и табак убивают коронавирус.

«И в предыдущие периоды подъема заболеваемости было — попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводят к худшей ситуации, когда пациент поступает, когда уже спасти нельзя», — заявил Мурашко.

Министр также заявил, что пока по всем прогнозам мы движемся к подъему заболеваемости, а не к снижению: «Подъем заболеваемости и количество тяжелых пациентов прирастают ежедневно. Мы видим и тяжелые исходы в том числе, поэтому говорить о том, что мы движемся пока по подъему, — это так».

По словам Мурашко, сейчас все будет зависеть от эффективности мер по борьбе с коронавирусом: «Вся статистика, все прогнозы строятся применительно к ограничительным мерам, которые вводятся сейчас. И когда будет пик, и какой высоты будет подъем, и какое основание будет у этого пика — будет зависеть от тех мер, которые сегодня вводятся. Те меры, которые введены сейчас, начинают пока показывать маленький результат, потому что дальше это будет более видно. Эта неделя покажет, следующая неделя покажет, насколько эффективны эти меры».

«Фонтанка» продолжает следить онлайн за событиями, связанными с коронавирусом, в мире, стране, Петербурге.

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Комментарии (6)

fw252
... а про табак ничего не сказал. Дипломат.
WuhanRockCafe
Уйбу побоялись назначить министром, лишь замом поставили.
Да и то не надолго - бросили в прорыв на Коми, у тамошнего губернатора со страху случился приступ медвежьей болезни.
Modest_5e4ce41f7533b
Новость до того хороша, что все равно есть желание выпить.
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