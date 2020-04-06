Глава Минздрава попросил россиян не лечить коронавирус алкоголем и обещал подъем заболеваемости

«И в предыдущие периоды подъема заболеваемости было — попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводят к худшей ситуации, когда пациент поступает, когда уже спасти нельзя», — заявил Мурашко.

«Это не так», — сказал Мурашко в эфире программы «Познер» на Первом канале 6 апреля, отвечая на вопрос, что он может ответить тем, кто считает, что алкоголь и табак убивают коронавирус.

Министр также заявил, что пока по всем прогнозам мы движемся к подъему заболеваемости, а не к снижению: «Подъем заболеваемости и количество тяжелых пациентов прирастают ежедневно. Мы видим и тяжелые исходы в том числе, поэтому говорить о том, что мы движемся пока по подъему, — это так».



По словам Мурашко, сейчас все будет зависеть от эффективности мер по борьбе с коронавирусом: «Вся статистика, все прогнозы строятся применительно к ограничительным мерам, которые вводятся сейчас. И когда будет пик, и какой высоты будет подъем, и какое основание будет у этого пика — будет зависеть от тех мер, которые сегодня вводятся. Те меры, которые введены сейчас, начинают пока показывать маленький результат, потому что дальше это будет более видно. Эта неделя покажет, следующая неделя покажет, насколько эффективны эти меры».

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