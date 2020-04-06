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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 16:36
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Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом. Помощь окажут Африке и Ближнему Востоку

Один миллион долларов выделит Россия Всемирной организации здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 6 апреля.

Роспотребнадзору также выделят 61,4 млн рублей. Деньги будут перечислены на оплату расходов центра «Вектор» и Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии для расходов, связанных с поставками тестов и материалов для лабораторий в страны Восточной Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

С начала пандемии в России зарегистрировано 6343 случая заболевания коронавирусом, 47 человек умерли, 406 — выздоровели. О последних событиях читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (10)

Memory17
Дешёвые понты, надеюсь, что люди это не забудут.
Анна Эстедт
Господа, миллион долл это несколько квартир в Москве. А страны эти потом на всяких глобалистских голосованиях (признаниях территорий) будут выражать согласие с РФ.
CptButtHurt
Ничего еще пара тройка подобных "трюков" нашего правительства+безденежье, кредиты и ипотеки, которые народ прочувствует за эти время реально и начнется .... Сказочный не зря под суетился и закон о применении оружия и техники военной во вовремя митингов и прочего подписал. Чует, что хвост тлеет!
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