Россия выделит ВОЗ миллион долларов на борьбу с коронавирусом. Помощь окажут Африке и Ближнему Востоку
Один миллион долларов выделит Россия Всемирной организации здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 6 апреля.
Роспотребнадзору также выделят 61,4 млн рублей. Деньги будут перечислены на оплату расходов центра «Вектор» и Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии для расходов, связанных с поставками тестов и материалов для лабораторий в страны Восточной Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.
С начала пандемии в России зарегистрировано 6343 случая заболевания коронавирусом, 47 человек умерли, 406 — выздоровели. О последних событиях читайте в трансляции «Фонтанки».