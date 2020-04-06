«Северсталь» выделяет 500 миллионов рублей на поддержку работников во время коронавируса. Топ-менеджеры обойдутся без надбавки

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов распорядился выдать по 10 тысяч рублей всем работникам компании, чтобы помочь сотрудникам во время пандемии COVID-2019.



«В этой связи и с учётом возникающих дополнительных личных затрат мы приняли решение выплатить 10 тысяч рублей единовременно в дополнение к заработной плате в апреле 2020 года всем сотрудникам «Северстали», за исключением руководителей, входящих в Топ-100», — цитирует 6 апреля заявление Мордашова сайт компании.



По его словам, на цели поддержи сотрудников будет потрачено 500 миллионов рублей. «Северсталь» следует всем рекомендациям по противодействию коронавирусу, при этом компания как «системообразующая организация» продолжает работать.

