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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 15:54
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Путин прервал дистанционный режим работы ради Трутнева и Козлова

Журналисты кремлевского пула публикуют видео личной встречи президента РФ с полпредом по ДФО и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики 6 апреля. Владимир Путин, таким образом, подтвердил слова своего пресс-секретаря, что в условиях пандемии коронавируса не отказывается от очных встреч.

Видео встречи, в частности, в своем твиттере публикует Дмитрий Смирнов из «КП».

На встрече, как сообщает сайт Кремля, обсуждалось развитие территорий Дальнего Востока и Арктики. Особое внимание уделили возведению объектов социальной инфраструктуры в Бурятии и Забайкальском крае.

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, уверил, что президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался.

Фактически же это первое подтверждение его словам после того, как главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, куда глава России недавно приезжал с визитом, сообщил о том, что у него положительный тест на коронавирус.

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Комментарии (5)

smith1
все для нас старается. себя не бережет
260823161
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kusto
Ведь умеет царь надежду в народ вселять! Почаще бы лично встречался, так вероятность больше.
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