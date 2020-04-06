Путин прервал дистанционный режим работы ради Трутнева и Козлова

Журналисты кремлевского пула публикуют видео личной встречи президента РФ с полпредом по ДФО и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики 6 апреля. Владимир Путин, таким образом, подтвердил слова своего пресс-секретаря, что в условиях пандемии коронавируса не отказывается от очных встреч.



Видео встречи, в частности, в своем твиттере публикует Дмитрий Смирнов из «КП».

