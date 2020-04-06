Расцвет шеринга и общественных пространств: как мы будем жить после самоизоляции

Игроки рынка постараются создать условия, чтобы удовлетворить эти потребности. Запрос на комфортное и доступное размещение, место для жизни — возрастет в разы.



Пандемия COVID19 и связанные с ней ограничения в скором времени отразятся на экономике многих стран. Масштабы грядущих перемен предсказать сложно, но скорее всего, нас ждет продолжительный кризис. Это повлияет на образ жизни многих людей — поменяется рынок труда, уровень доходов населения, люди перестроят свою структуру потребления, отказавшись от всего вторичного, сконцентрируются на удовлетворении своих базовых потребностей.

Насущным станет вопрос доступного и комфортного размещения. Именно на это оптимальное сочетание будут делать ставку люди при выборе жилья.



В силу материальных возможностей населения в обозримом будущем мы предполагаем, что будет тренд на сокращение площадей для личного размещения. Проявит себя и sharing-экономика, когда люди собственности будут предпочитать аренду с возможностью разделения затрат.



Вводимые для борьбы с пандемией меры — самоизоляция, в частности — приведут к тому, что ценность живой коммуникации возрастет в разы, а запрос на социальное общение будет становиться все сильнее. Наличие общественных пространств в проектах, располагающих к общению, формирующих целостное сообщество резидентов, превратится в их конкурентное преимущество. Все более актуальным для рынка станет формат коливинга, который формируется на основе четких экономических и социальных факторов: сочетание некоего компактного личного пространства с возможностью комфортного размещения и наличия сообщества, которое является возможностью, но не обязательством.



Несмотря на то, что в России данный формат находится у всех на слуху достаточно продолжительное время, реальных проектов пока единицы. Becar, к примеру, в настоящий момент в Санкт-Петербурге ведет строительство одного из крупнейших коливингов.



С чем это связано? Все девелоперы прагматичны. Лишь единицы готовы запускать форматы, которые рынком еще не опробованы. Как правило, они предпочитают ознакомиться с эффектом от запуска первых комплексов, чтобы уже в своих проектах учесть все допущенные первооткрывателями ошибки.



Увидим ли мы массовое распространение таких проектов в ближайшее время? Ответить сложно, поскольку с учетом текущей ситуации рынок очень нестабилен, а ждать поддержки от государства не приходится. Вероятнее всего, большинство девелоперов будет делать ставку на ликвидные форматы, проверенные временем. Но не исключено, что в уже существующие проекты будут привноситься актуальные на сегодняшний день тренды, а именно развитие общественных и многофункциональных зон.



Компания Бекар

