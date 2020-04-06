Публикуется на правах рекламы
Расцвет шеринга и общественных пространств: как мы будем жить после самоизоляции
Арендовать, делить затраты и проводить больше времени за живым общением — таковы будут стремления потребителей на рынке недвижимости по мнению специалистов компании Becar Asset Management.Что нас еще ждет после самоизоляции, рассказала Екатерина Тейдер, руководитель направления девелопментa Becar Asset Management.
Игроки рынка постараются создать условия, чтобы удовлетворить эти потребности. Запрос на комфортное и доступное размещение, место для жизни — возрастет в разы.
Пандемия COVID19 и связанные с ней ограничения в скором времени отразятся на экономике многих стран. Масштабы грядущих перемен предсказать сложно, но скорее всего, нас ждет продолжительный кризис. Это повлияет на образ жизни многих людей — поменяется рынок труда, уровень доходов населения, люди перестроят свою структуру потребления, отказавшись от всего вторичного, сконцентрируются на удовлетворении своих базовых потребностей.
Насущным станет вопрос доступного и комфортного размещения. Именно на это оптимальное сочетание будут делать ставку люди при выборе жилья.
В силу материальных возможностей населения в обозримом будущем мы предполагаем, что будет тренд на сокращение площадей для личного размещения. Проявит себя и sharing-экономика, когда люди собственности будут предпочитать аренду с возможностью разделения затрат.
Вводимые для борьбы с пандемией меры — самоизоляция, в частности — приведут к тому, что ценность живой коммуникации возрастет в разы, а запрос на социальное общение будет становиться все сильнее. Наличие общественных пространств в проектах, располагающих к общению, формирующих целостное сообщество резидентов, превратится в их конкурентное преимущество. Все более актуальным для рынка станет формат коливинга, который формируется на основе четких экономических и социальных факторов: сочетание некоего компактного личного пространства с возможностью комфортного размещения и наличия сообщества, которое является возможностью, но не обязательством.
Несмотря на то, что в России данный формат находится у всех на слуху достаточно продолжительное время, реальных проектов пока единицы. Becar, к примеру, в настоящий момент в Санкт-Петербурге ведет строительство одного из крупнейших коливингов.
С чем это связано? Все девелоперы прагматичны. Лишь единицы готовы запускать форматы, которые рынком еще не опробованы. Как правило, они предпочитают ознакомиться с эффектом от запуска первых комплексов, чтобы уже в своих проектах учесть все допущенные первооткрывателями ошибки.
Увидим ли мы массовое распространение таких проектов в ближайшее время? Ответить сложно, поскольку с учетом текущей ситуации рынок очень нестабилен, а ждать поддержки от государства не приходится. Вероятнее всего, большинство девелоперов будет делать ставку на ликвидные форматы, проверенные временем. Но не исключено, что в уже существующие проекты будут привноситься актуальные на сегодняшний день тренды, а именно развитие общественных и многофункциональных зон.