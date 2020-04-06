С понедельника, 6 апреля, на дамбе ремонтируют подземные инженерные сети на разделительной полосе автомобильной дороги. В связи с работами движение транспорта там временно ограничено.

Как сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга, работы будут вестись с 6 по 20 апреля на 23–24 километрах Финской стороны САД КЗС и 117–118 километрах Невской стороны. На время ремонта на участках вводятся временные ограничения движения по левой полосе.

Водителей просят следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.