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06.04.2020 13:05
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На дамбе ограничили автомобильное движение до 20 апреля

Фото: Дирекция КЗС Петербурга

С понедельника, 6 апреля, на дамбе ремонтируют подземные инженерные сети на разделительной полосе автомобильной дороги. В связи с работами движение транспорта там временно ограничено.

Как сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга, работы будут вестись с 6 по 20 апреля на 23–24 километрах Финской стороны САД КЗС и 117–118 километрах Невской стороны. На время ремонта на участках вводятся временные ограничения движения по левой полосе.

Водителей просят следить за дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

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