FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +10
77.73р85.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 12:14
2
Печать

«Девочка Эльф» улетела с девочкой из Пулково в Сургут. А вот отцу ребенка придется вернуться в Петербург в наручниках

Брендовой куклы недосчитался магазин в петербургском аэропорту. Пока продавцы очухались, «девочка Эльф» улетела в ХМАО.

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции 6 апреля, пройти мимо магического притяжения не смогла девочка из Сургута. Её отец, не желая тратить 2500 рублей, просто вынес куклу из магазина и подарил дочери. Однако по прибытии в Ханты-Мансийский автономный округ сказка закончилась, и мужчина был задержан. 49-летний житель Тюменской области ранее привлекался к уголовной ответственности, правда, не за преступления имущественного характера, а за убийство и угрозу убийством.

Дознание линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково 3 апреля возбудило уголовное дело по статье «Кража» и теперь ждёт в Петербурге мужчину для проведения следственных мероприятий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

a.159753123
"...придется вернутЬся", грамотеи.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний