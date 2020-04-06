«Девочка Эльф» улетела с девочкой из Пулково в Сургут. А вот отцу ребенка придется вернуться в Петербург в наручниках
Брендовой куклы недосчитался магазин в петербургском аэропорту. Пока продавцы очухались, «девочка Эльф» улетела в ХМАО.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции 6 апреля, пройти мимо магического притяжения не смогла девочка из Сургута. Её отец, не желая тратить 2500 рублей, просто вынес куклу из магазина и подарил дочери. Однако по прибытии в Ханты-Мансийский автономный округ сказка закончилась, и мужчина был задержан. 49-летний житель Тюменской области ранее привлекался к уголовной ответственности, правда, не за преступления имущественного характера, а за убийство и угрозу убийством.
Дознание линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково 3 апреля возбудило уголовное дело по статье «Кража» и теперь ждёт в Петербурге мужчину для проведения следственных мероприятий.