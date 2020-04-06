На Украине число заразившихся коронавирусом превысило 1300

На Украине возросло число заразившихся коронавирусом: зафиксировано 1 319 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за сутки было зарегистрировано 68 новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на утро 6 апреля, поступило 373 сообщения о подозрении на коронавирус.

С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.