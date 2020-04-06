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06.04.2020 08:18
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Перспектива заключения новой сделки ОПЕК+ недолго продержала цену на нефть. Она опять падает

Цены на нефть начали 6 апреля со снижения более чем на 10%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи.

По данным издания, фьючерсы на Brent с 7 утра мск падают на лондонской бирже ICE Futures на 2,1% к уровню закрытия и торгуются у 33,38 долларов за баррель.

Это происходит на фоне того, что ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию. Она должна была пройти 6 апреля, но её отложили на 9-е, что рынок воспринял как плохой знак. Предположительно, Россия, Саудовская Аравия и США должны были заключить сделку по снижению мировой добычи примерно на 10%.

Спрос на нефть сейчас резко снизился в мире из-за карантинных мер. Так, аналитики Goldman Sachs оценили на прошлой неделе это падение в 26 млн баррелей в день, то есть примерно в 25% мирового спроса. В дальнейшем, по разным оценкам, снижение может достичь 30%. При этом 70% хранилищ для нефти в мире уже заполнены, показывают данные The Wall Street Journal.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Ждут, что Трамп заявит о снижении добычи. Но этого, скорее всего не будет. Нет у него власти над добытчиками нефти - частными компаниями. Он может только защитить свой рынок, повысив ввозные пошлины на нефть. Но снижать добычу внутри страны он не будет, если, конечно, не сойдет с ума. Но мыла не ест. Добрый признак.
sektor7
Нефти как грязи сейчас на рынке.
Росла на спекуляциях. Повода пока не было.
Ждём что решат
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