Перспектива заключения новой сделки ОПЕК+ недолго продержала цену на нефть. Она опять падает

Цены на нефть начали 6 апреля со снижения более чем на 10%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи.



По данным издания, фьючерсы на Brent с 7 утра мск падают на лондонской бирже ICE Futures на 2,1% к уровню закрытия и торгуются у 33,38 долларов за баррель.



Это происходит на фоне того, что ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию. Она должна была пройти 6 апреля, но её отложили на 9-е, что рынок воспринял как плохой знак. Предположительно, Россия, Саудовская Аравия и США должны были заключить сделку по снижению мировой добычи примерно на 10%.

