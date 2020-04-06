ВОЗ: От коронавирусной инфекции в мире умерли ещё 5,7 тысячи человек

Число жертв пандемии коронавируса за прошедшие сутки выросло на 5 798 человек. Об этом свидетельствуют данные ежедневной информационной сводки Всемирной организации здравоохранения.

По статистике ВОЗ на 5 апреля, в 208 странах скончались более 62,7 тысячи заболевших COVID-19. Число подхвативших вирус увеличилось на 82 тысячи и достигло 1 133 758 человек.

Больше всего случаев заражения в Европе. Там зафиксировано 621,4 тысячи заболевших и 46,4 тысячи умерших. За последние сутки коронавирус нашли на Фолклендских островах. Там выявили одного заболевшего. Также по одному случаю остаётся в Демократическое Республике Восточный Тимор и в Папуа – Новой Гвинее.