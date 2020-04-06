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06.04.2020 00:14
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ВОЗ: От коронавирусной инфекции в мире умерли ещё 5,7 тысячи человек

Число жертв пандемии коронавируса за прошедшие сутки выросло на 5 798 человек. Об этом свидетельствуют данные ежедневной информационной сводки Всемирной организации здравоохранения.

По статистике ВОЗ на 5 апреля, в 208 странах скончались более 62,7 тысячи заболевших COVID-19. Число подхвативших вирус увеличилось на 82 тысячи и достигло 1 133 758 человек.

Больше всего случаев заражения в Европе. Там зафиксировано 621,4 тысячи заболевших и 46,4 тысячи умерших. За последние сутки коронавирус нашли на Фолклендских островах. Там выявили одного заболевшего. Также по одному случаю остаётся в Демократическое Республике Восточный Тимор и в Папуа – Новой Гвинее.

В России, по официальным данным, с начала пандемии подтверждено 5 389 случаев коронавируса. 333 человека выздоровели, 45 умерли. По информации оперштаба Петербурга, смертельных случаев в стране 46.

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Комментарии (1)

nuga
От испанки умерло 50 млн и Россию она миновала,потому что народ ел чеснок. И исчезла испанка внезапно,как и началась. И короновирус также уйдет. Вирусы не подчиняются людям,они живут сами по себе и должны обойти мир,чтобы выработался коллективный иммунитет.
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