В виртуальной «Формуле I» не смог участвовать чемпион: в его поместье на Ибице не оказалось руля
Чемпион Formula I 2016 года Нико Росберг при всем желании не смог принять участия в виртуальной гонке «Гран При Вьетнама» 5 апреля. Это уже второй «этап» компьютерных гонок после прошедшего в конце марта «Гран При Бахрейна».
Как сообщает 5 апреля Sunday Express, Росберг находится на добровольном карантине в своем поместье на Ибице, и у него нет соответствующего оборудования – то есть компьютерного руля и педалей.
Из-за эпидемии отменены или перенесены уже восемь этапов нынешнего сезона Formula I. Чтобы поддержать поклонников и болельщиков команд, организаторы решили проводить отмененные гонки виртуально, используя официальную видеоигру FI 2019. Первый виртуальный этап нового «сезона» прошел 22 марта, в нем принял участие только один действующий гонщик FI – Ландо Норрис из команды McLaren. Соревновались виртуальные гонщики на трассе международного автодрома Сахир, только на этот раз тщательно оцифрованная трасса была на экранах компьютеров. Победу в этой гонке одержал звезда Formula II и тест-пилот команды Renault F1 Гуанью Чжоу. Во второй виртуальной гонке приняли участие уже шесть действующих пилотов FI. В воскресной гонке участвовал только один чемпион Formula I прошлых лет - британец Дженсон Баттон, выигравший высший титул в 2009 году. Победил Шарль Леклерк, а Баттон занял 12 место.
В отличие от «живой» гонки на виртуальной трассе все участники едут на абсолютно одинаковых болидах, раскрашенных в «ливреи» настоящих команд. Время сокращено наполовину: кругов 29, а не 58, как обычно. Гонщики находятся у себя дома, перед экранами и в удобных креслах. Виртуальные «этапы», по словам организаторов Formula I, не станут заменой настоящим гонкам: участие в них не принесет очков действующим пилотам. Они предназначены для поддержки поклонников и носят развлекательный характер. Дирекция FI надеется, что сможет вернуться в «офлайн» уже в середине лета и провести все оставшиеся гонки до конца сезона.