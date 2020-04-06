Чемпион Formula I 2016 года Нико Росберг при всем желании не смог принять участия в виртуальной гонке «Гран При Вьетнама» 5 апреля. Это уже второй «этап» компьютерных гонок после прошедшего в конце марта «Гран При Бахрейна».



Как сообщает 5 апреля Sunday Express, Росберг находится на добровольном карантине в своем поместье на Ибице, и у него нет соответствующего оборудования – то есть компьютерного руля и педалей.

Из-за эпидемии отменены или перенесены уже восемь этапов нынешнего сезона Formula I. Чтобы поддержать поклонников и болельщиков команд, организаторы решили проводить отмененные гонки виртуально, используя официальную видеоигру FI 2019. Первый виртуальный этап нового «сезона» прошел 22 марта, в нем принял участие только один действующий гонщик FI – Ландо Норрис из команды McLaren. Соревновались виртуальные гонщики на трассе международного автодрома Сахир, только на этот раз тщательно оцифрованная трасса была на экранах компьютеров. Победу в этой гонке одержал звезда Formula II и тест-пилот команды Renault F1 Гуанью Чжоу. Во второй виртуальной гонке приняли участие уже шесть действующих пилотов FI. В воскресной гонке участвовал только один чемпион Formula I прошлых лет - британец Дженсон Баттон, выигравший высший титул в 2009 году. Победил Шарль Леклерк, а Баттон занял 12 место.