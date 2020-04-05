Россиян хотят освободить от пеней за неоплату ЖКУ

Правительство России отменяет начисление пеней при неоплате коммунальных услуг – постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, но оно ещё не опубликовано, сообщают 5 апреля «Ведомости».

По данным издания, новое правило будет действовать до 1 января 2021 года. Оно распространяется на несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг и взносов за капремонт, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья – по договорам ресурсоснабжения, кроме того вводится временный запрет отключать неплательщикам доступ к услугам, отмечает издание со ссылкой на источники.