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05.04.2020 22:56
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Россиян хотят освободить от пеней за неоплату ЖКУ

Правительство России отменяет начисление пеней при неоплате коммунальных услуг – постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, но оно ещё не опубликовано, сообщают 5 апреля «Ведомости».

По данным издания, новое правило будет действовать до 1 января 2021 года. Оно распространяется на несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг и взносов за капремонт, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья – по договорам ресурсоснабжения, кроме того вводится временный запрет отключать неплательщикам доступ к услугам, отмечает издание со ссылкой на источники.

По мнению экспертов, некоторые граждане могут воспринять данное разрешение как повод не платить за услуги ЖКХ. Энергетики же считают, что ослабление санкций за неоплату неизбежно приведет к росту неплатежей.

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Комментарии (15)

260801341
По мнению «ЖКХ Контроль», разрешить всем потребителям откладывать оплату коммунальных услуг нерационально — большинство граждан, находясь в режиме самоизоляции, всё же продолжают получать зарплату.
nuga
Так они нас хотят держать ещё год ,судя по дате? Нифигасе
Nerevar
Лучше бы отменили плату, сейчас не время для поборов. И вообще: устраивать поборы во время чумы - это верх цинизма, просто свинское отношение к населению.
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