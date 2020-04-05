После покупки раритетного лимузина с «музейной тайной» автовладельцу пришлось судиться

Как пишет 5 апреля новозеландское издание Stuff , Колин Макдоналд еще в 2018 году приобрел Daimler Sovereign 1974 года выпуска у дилера в городе Крайстчерч. По документам, прежними владельцами автомобиля были некие вполне респектабельные отец и дочь, но оказалось, что это лишь часть истории. Продавая автомобиль, дилер «забыл» упомянуть, что предыдущие хозяева – коллекционеры, и Daimler Sovereign последние 19 лет простоял без движения в музее. Такой режим машине более вреден, чем ежедневная интенсивная эксплуатация.

По уверениям дилера, автомобиль находился в прекрасном состоянии, без единого следа ржавчины. Полное отсутствие истории ремонтов и обслуживания автомобиля Макдоналд счел доказательством этого.

Когда новозеландец выяснил, что Daimler Sovereign почти 20 лет находился в экспозиции Omaka Classic Car Museum в городе Бленем, он подал на дилера в суд. Он потребовал вернуть деньги, поскольку теперь автомобиль фактически требует полной переборки всех узлов и агрегатов. Суд не встал на его сторону и присудил ему всего лишь 1000 долларов за то, что его ввела в заблуждение реклама дилера. К тому же на автомобиле все-таки нашли следы ржавчины. Сам Daimler остался в полном распоряжении Макдоналда.

Daimler Sovereign — это люксовый вариант седана Jaguar XJ. Бренд «Даймлер» некоторое время использовался компанией Jaguar в качестве маркетингового хода для того чтобы подчеркнуть эксклюзивность более дорогих вариантов серийных Jaguar. Британская марка Daimler в начале прошлого века существовала параллельно с одноименной немецкой, превратившейся впоследствии в сегодняшнюю Daimler AG, он же Mercedes-Benz. Британский «родственник» «Мерседеса» несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1960 году бренд не оказался у компании Jaguar, которая использовала его до 1983 года. Окончательно британский «Даймлер» прекратил свое существование уже в 2007 году.