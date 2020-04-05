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05.04.2020 20:35
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РПЦ открывает горячие линии и предлагает поговорить в «Одноклассниках»

Скриншот из видео в YouTube-канале Выборгской епархии
Скриншот из видео в YouTube-канале Выборгской епархии

Русская православная церковь в условиях пандемии коронавируса открывает в своих епархиях горячие линии. Об этом 5 апреля сообщил официальный телеграм-канал рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархате».

В сообщении даны телефоны горячих линий в некоторых регионах, где-то (это отмечено отдельно) принимать звонки будут священнослужители. Например, в Москве нуждающиеся в помощи могут позвонить в православную службу «Милосердие» по номеру +7 (495) 542-00-00 и оставить свою просьбу, через неё же можно записаться в добровольцы.

Кроме того, любой желающий может поговорить со священником в группе в «Одноклассниках», отмечается в сообщении.

29 марта, напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов и соблюдать предписания властей. Глава отдела внешних связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион 2 апреля посоветовал «не тащить маму в храм», где она может подцепить вирус. На днях молодежный отдел Выборгской епархии выпустил анимационный ролик, иллюстрирующий рекомендации ВОЗ по карантину дома.

Тем не менее службы продолжаются, например 5 апреля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил чинопоследование пассии в Казанском кафедральном соборе.

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Комментарии (2)

Иван Петров
"чинопоследование пассии" - что бы это могло быть?..
Dimitry Antonov
РПЦ и Одноклассники.
Два равнозначных ресурса.
Больше и добавить нечего.
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