Русская православная церковь в условиях пандемии коронавируса открывает в своих епархиях горячие линии. Об этом 5 апреля сообщил официальный телеграм-канал рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархате».



В сообщении даны телефоны горячих линий в некоторых регионах, где-то (это отмечено отдельно) принимать звонки будут священнослужители. Например, в Москве нуждающиеся в помощи могут позвонить в православную службу «Милосердие» по номеру +7 (495) 542-00-00 и оставить свою просьбу, через неё же можно записаться в добровольцы.