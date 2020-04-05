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05.04.2020 19:58
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Случайное стечение обстоятельств. Росгвардейца, задержанного по делу о нападении на студента, отпустили

В Петербурге полицейские отпустили сотрудника тюменской Росгвардии, которого задержали после разбойного нападения на студента от имени уголовного розыска. Он ушёл из отдела свидетелем.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Тюменской области 5 апреля, 33-летний начальник отделения учёта и комплектования штаба областного управления не попал под уголовное преследование. В Петербурге житель Тюмени проводил отпуск и оказался «не в том месте не в то время».

«Проверкой установлено: сотрудник ведомства по стечению случайных обстоятельств оказался поблизости от места проведения оперативно-разыскных мероприятий», — оперативно подвели итог внутренней проверки в пресс-службе. По информации нашего издания, мужчина получил статус свидетеля.

Оперативно-разыскные мероприятия проходили около часа ночи на Изборской улице в Шушарах, неподалёку от дома одного из фигурантов. Вместе с ним задержали росгвардейца и 25-летнего официально не трудоустроенного знакомого потерпевшего.

В Шушары оперативники уголовного розыска приехали после заявления от студента Горного университета. Четверокурсник рассказал, как его в наручниках катали по городу и области, демонстрировали служебные «корочки» и требовали деньги, пугая уголовной ответственностью.

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Комментарии (7)

daisychain
"Оказался не в то время не в том месте и занимался не тем, чем положено".
Так бы сразу и сказали, теперь ясность полная!
260642921
В 90-е годы был популярен анекдот про мерс, въехавший в зад запорожцу. Приехал гаишник и задумчиво спрашивает водителя запорожца: "Ну, рассказывай, как обгонял, как подрезал..." Повезет этому студенту, если в конце концов окажется, что это не он пытался ограбить отдыхающего сотрудника Росгвардии...
sektor7
Бывает. Верю
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