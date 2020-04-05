Случайное стечение обстоятельств. Росгвардейца, задержанного по делу о нападении на студента, отпустили

В Петербурге полицейские отпустили сотрудника тюменской Росгвардии, которого задержали после разбойного нападения на студента от имени уголовного розыска. Он ушёл из отдела свидетелем.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Тюменской области 5 апреля, 33-летний начальник отделения учёта и комплектования штаба областного управления не попал под уголовное преследование. В Петербурге житель Тюмени проводил отпуск и оказался «не в том месте не в то время».

«Проверкой установлено: сотрудник ведомства по стечению случайных обстоятельств оказался поблизости от места проведения оперативно-разыскных мероприятий», — оперативно подвели итог внутренней проверки в пресс-службе. По информации нашего издания, мужчина получил статус свидетеля.