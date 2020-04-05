Случайное стечение обстоятельств. Росгвардейца, задержанного по делу о нападении на студента, отпустили
В Петербурге полицейские отпустили сотрудника тюменской Росгвардии, которого задержали после разбойного нападения на студента от имени уголовного розыска. Он ушёл из отдела свидетелем.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Тюменской области 5 апреля, 33-летний начальник отделения учёта и комплектования штаба областного управления не попал под уголовное преследование. В Петербурге житель Тюмени проводил отпуск и оказался «не в том месте не в то время».
«Проверкой установлено: сотрудник ведомства по стечению случайных обстоятельств оказался поблизости от места проведения оперативно-разыскных мероприятий», — оперативно подвели итог внутренней проверки в пресс-службе. По информации нашего издания, мужчина получил статус свидетеля.
Оперативно-разыскные мероприятия проходили около часа ночи на Изборской улице в Шушарах, неподалёку от дома одного из фигурантов. Вместе с ним задержали росгвардейца и 25-летнего официально не трудоустроенного знакомого потерпевшего.
В Шушары оперативники уголовного розыска приехали после заявления от студента Горного университета. Четверокурсник рассказал, как его в наручниках катали по городу и области, демонстрировали служебные «корочки» и требовали деньги, пугая уголовной ответственностью.