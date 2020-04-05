«Как бы ты ни защищался, риск есть». В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии главврача больницы в Коммунарке

Болезнь у Дениса Проценко, главного врача Московской городской больницы № 40, протекает не в тяжёлой форме, сообщил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.



«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжёлой форме, — цитирует слова Петрикова 5 апреля РИА «Новости». — Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его».

Напомним, 31 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объявил, что заразился COVID-19, — через неделю после того, как провел экскурсию для Владимира Путина по возглавляемому им учреждению. В тот же день он рассказал, что устроил себе палату в собственном кабинете и чувствует себя хорошо.