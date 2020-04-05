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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

05.04.2020 19:11
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«Как бы ты ни защищался, риск есть». В НИИ Склифосовского рассказали о самочувствии главврача больницы в Коммунарке

Болезнь у Дениса Проценко, главного врача Московской городской больницы № 40, протекает не в тяжёлой форме, сообщил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Мы очень рады, что болезнь у Дениса Николаевича протекает не в тяжёлой форме, — цитирует слова Петрикова 5 апреля РИА «Новости». — Мы постоянно с ним созваниваемся и поддерживаем его».

Напомним, 31 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объявил, что заразился COVID-19, — через неделю после того, как провел экскурсию для Владимира Путина по возглавляемому им учреждению. В тот же день он рассказал, что устроил себе палату в собственном кабинете и чувствует себя хорошо.

В борьбе с коронавирусом очень важно уделять внимание медикам, отметил директор НИИ скорой помощи. «Персонал выходит работать во всей защите, но риск заболеть всегда остается, — отметил Петриков. — Как бы ты ни защищался, риск этот есть».

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Комментарии (15)

Sadmoth
как вообще работает иммунная система человека? Неужели тупо не хватает мозгов понять, что для того, что бы победить вирус, нужно им переболеть...
Memory17
Это не доблесть и не героизм, а раздолбайство, если администратор в инфекционной больнице не может организовать безопасную работу, то он профнепригоден и его надо просто уволить.
guess
Главврач - не врач, а прежде всего менеджер, разруливающий административно-хозяйственные дела. Прямого контакта с пациентами не имеет, сводки из отделений ему приносят. Вывод, либо заразился где-то вне этой звездной больницы, куда путь простым гражданам заказан, либо вопрос - а простые медсестры, лечащие врачи в отделениях, ежечасно контактируюшие с больными, точно здоровы?
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