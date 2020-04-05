Застрявшие в Таиланде русские туристы поселились в заброшенном храме, местные делятся с ними лапшой

Как сообщает 5 апреля The Thaiger , жителями обветшалого храма стали 31-летний Алексей, 29-летний Николай и 24-летняя София. Местные жители пытаются всячески помочь им. Россиянам дали несколько палаток, маски для лица и лапшу быстрого приготовления. Их также проверили на коронавирус. Результаты отрицательные.

Заброшенный храм на острове Пхукет в Таиланде стал новым домом для троих российских туристов, которые не смогли вернуться на родину из-за отмены рейса. Денег на нормальное жилье у них не осталось.

Всего на Пхукете могут находиться 200–300 иностранных туристов (а по другим данным, 600–800), они застряли на острове после закрытия международного аэропорта. Отели на Пхукете не принимают новых гостей.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на тайский Минздрав, у семи граждан России, находящихся в туристических провинциях Таиланда, диагностирован коронавирус. По данным министерства, вирус подтвержден у шести женщин в возрасте от 28 до 60 лет и у 48-летнего мужчины. Четверо зараженных находятся в провинции Чонбури, трое — на острове Пхукет.

В ночь на 4 апреля Россия приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Желающие вернуться должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе заполненных данных штаб сформирует график вывоза граждан на территорию России. Тем, кто предоставит информацию о себе, окажут «необходимую социальную помощь на время их пребывания за границей».