Мастер-класс по личной гигиене во времена пандемии провели в «Центре великих обезьян» во Флориде. Блюстительница чистоты – орангутан с правами человека, которой хватает терпения больше 20 секунд.



Американский заповедник опубликовал видеозапись в марте, но к апрелю она не потеряла актуальность и появилась на странице Center for Great Apes в Facebook снова. «Она определённо мыла руки дольше 20 секунд. Хорошая работа, Сандра!» - похвалили сотрудники заповедника, отметив, что орангутан подаёт отличный пример остальным.