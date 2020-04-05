Даже обезьяна моет руки, а ты? Застенчивая Сандра показала, как отмыть себя от коронавируса
Мастер-класс по личной гигиене во времена пандемии провели в «Центре великих обезьян» во Флориде. Блюстительница чистоты – орангутан с правами человека, которой хватает терпения больше 20 секунд.
Американский заповедник опубликовал видеозапись в марте, но к апрелю она не потеряла актуальность и появилась на странице Center for Great Apes в Facebook снова. «Она определённо мыла руки дольше 20 секунд. Хорошая работа, Сандра!» - похвалили сотрудники заповедника, отметив, что орангутан подаёт отличный пример остальным.
Сандре 34 года. Она родилась в немецком зоопарке, но большую часть жизни провела в зоопарке Буэнос-Айреса. Сандра прославилась благодаря судебному процессу в 2014 году. Адвокаты настаивали, что застенчивого орангутана насильно держат в зоопарке, и заявляли, что она является человеком в философском плане. Суд признал Сандру «существом, не принадлежащим к Homo Sapiens», которое обладает юридическим правом на свободу. Осенью прошлого года её перевезли справляться с депрессией в «Центр великих обезьян» во Флориде.