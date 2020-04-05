Депутат Мосгордумы рассказал, как у него искали коронавирус. Нашли, когда он уже решил, что здоров
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что его анализ на COVID-19 дал положительный результат. Сейчас все симптомы у него уже прошли, но, как говорится, осадок остался.
«У меня подтвердился коронавирус», — написал 5 апреля Ступин в своём Facebook. Анализ взяли ровно неделю назад, в воскресенье, 29 марта: у депутата была высокая температура, и он вызвал врача на дом. В случае положительного результата ответ обещали дать в течение 72 часов, то есть до среды. А если ответа не будет, значит, всё в порядке.
До среды звонков не было, и в четверг, и в пятницу. Ступин уже считал себя здоровым. И вот вечером в субботу, 4 апреля, то есть на седьмые сутки, ему позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный. «Ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают, — сетует депутат. — Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим. Теперь я на карантине».
Агентству РИА «Новости» он рассказал, что, по его мнению, мог заразиться в общественном транспорте. У него была температура, кашель и насморк. Подозревая коронавирус, он сидел дома и пропустил заседание городской думы. У членов его семьи никаких анализов не взяли.
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 658 заболевших COVID-19. Количество подтверждённых случаев коронавируса нового типа в России достигло 5 389 теперь уже в 79 регионах.