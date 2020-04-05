Депутат Мосгордумы рассказал, как у него искали коронавирус. Нашли, когда он уже решил, что здоров

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что его анализ на COVID-19 дал положительный результат. Сейчас все симптомы у него уже прошли, но, как говорится, осадок остался.



«У меня подтвердился коронавирус», — написал 5 апреля Ступин в своём Facebook. Анализ взяли ровно неделю назад, в воскресенье, 29 марта: у депутата была высокая температура, и он вызвал врача на дом. В случае положительного результата ответ обещали дать в течение 72 часов, то есть до среды. А если ответа не будет, значит, всё в порядке.