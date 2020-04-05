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05.04.2020 17:26
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В Шушарах тушат склад по повышенному номеру сложности. Огонь распространился на 300 «квадратов»

Пожарные второй час тушат огонь, разгоревшийся в Пушкинском районе Петербурга 5 апреля. На площади в 300 квадратных метров полыхают деревянные поддоны.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на Московском шоссе, 115, поступила на пульт дежурного в половине четвёртого вечера. Загорелись деревянные поддоны, складируемые на открытой территории. Огонь охватил 100 квадратных метров.

Уровень сложности подняли до 1-Бис, локализовать пожар удалось к пяти часам. Площадь возгорания выросла втрое. К тушению привлекли восемь расчётов и 35 сотрудников. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

На Московском шоссе, 115, и в соседних зданиях располагаются складские базы, в том числе компания по производству деревянной тары, торговые фирмы и сервисные центры.

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Комментарии (3)

banan2020
просто в Шараге
РАА
В шУшарах
Ref
В Шушарах.
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