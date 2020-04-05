В Шушарах тушат склад по повышенному номеру сложности. Огонь распространился на 300 «квадратов»
Пожарные второй час тушат огонь, разгоревшийся в Пушкинском районе Петербурга 5 апреля. На площади в 300 квадратных метров полыхают деревянные поддоны.
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на Московском шоссе, 115, поступила на пульт дежурного в половине четвёртого вечера. Загорелись деревянные поддоны, складируемые на открытой территории. Огонь охватил 100 квадратных метров.
Уровень сложности подняли до 1-Бис, локализовать пожар удалось к пяти часам. Площадь возгорания выросла втрое. К тушению привлекли восемь расчётов и 35 сотрудников. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.
На Московском шоссе, 115, и в соседних зданиях располагаются складские базы, в том числе компания по производству деревянной тары, торговые фирмы и сервисные центры.