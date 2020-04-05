Коронавирус изолирует Калининград от России. Отменены поезда в Петербург и Москву

Самый западный областной центр России остаётся без железнодорожного сообщения с основной частью страны. Со следующей недели РЖД снимает поезда, следующие в Калининград через Белоруссию и Литву.



Как сообщает пресс-центр компании, поезд № 30/29 из Калининграда в Москву отменят с 6 апреля, обратный перестанет ходить с 7-го числа. С этого же дня приостановят движение состава № 80/79 Калининград — Петербург, в обратном направлении — с 9 апреля.

Поезд № 30 из Калининграда в Москву, который отправляется 5 апреля, пойдёт по изменённому расписанию. Из Минска он отправится 6 апреля в 4:35 и в этот же день в 15:23 прибудет в столицу.