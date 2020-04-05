FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
05.04.2020 16:03
2
Печать

Коронавирус изолирует Калининград от России. Отменены поезда в Петербург и Москву

Самый западный областной центр России остаётся без железнодорожного сообщения с основной частью страны. Со следующей недели РЖД снимает поезда, следующие в Калининград через Белоруссию и Литву.

Как сообщает пресс-центр компании, поезд № 30/29 из Калининграда в Москву отменят с 6 апреля, обратный перестанет ходить с 7-го числа. С этого же дня приостановят движение состава № 80/79 Калининград — Петербург, в обратном направлении — с 9 апреля.

Поезд № 30 из Калининграда в Москву, который отправляется 5 апреля, пойдёт по изменённому расписанию. Из Минска он отправится 6 апреля в 4:35 и в этот же день в 15:23 прибудет в столицу.

«Неиспользованные билеты можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены», — уточнили в РЖД.

Ранее об отмене поездов в Москву и Петербург сообщила Белорусская железная дорога.

Из-за закрывшихся сухопутных границ и приостановки железнодорожного сообщения попасть из Калининградской области в другие российские города можно на самолёте.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Андрей Костерин
Думаю это старт дрейфа калининградского острова в сторону Европы не удивляюсь что после отмены поездов Калининград Москва будут назначены Калининград-Берлин, Калининград-Варшава, Калининград Прага и тд. По видимому России Калининград не нужен
Snaky
Ну, кёнигградцам не привыкать. Лет пятнадцать назад у них ужо отбирали право проезда и провоза. :))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний