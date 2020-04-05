Искать погибшие корабли предстоит в 160 километрах от Новороссийска на глубине почти в два километра. Водолазы на такую глубину погружаться не могут, поэтому все подводные работы будут выполняться телеуправляемыми подводными аппаратами, которые привезли с собой петербургские инженеры. Организаторы экспедиции — петербургская морская инженерная компания «Фертоинг» и государственная «Морская спасательная служба». Работы будут проходить в течение недели.

На поиски погибших в 1943 году в Черном море эсминцев «Харьков», «Способный» и «Беспощадный» из Имеретинского порта отправилась подводно-поисковая экспедиция. На борту судна «Балтийский исследователь» петербургские морские инженеры и подводные роботы.

«Поисковая экспедиция к этим кораблям организована впервые в истории. Это наш вклад в дело увековечивания памяти моряков, погибших при защите Отечества. Запланирована фото- и видеосъемка найденных объектов, построение 3D-модели, проведение ритуала отдания почестей погибшим морякам. Подводный аппарат закрепит на корпусе погибших кораблей мемориальные таблички. Все материалы экспедиции, имеющие научную, историческую и общественную значимость, будут опубликованы и доступны на бесплатной основе», — рассказал представитель компании «Фертоинг».

Экспедиция финансируется за счет частных средств организаторов. «Мы работаем в тесном контакте с Минобороны по поисковой деятельности и увековечиванию памяти погибших защитников, но не запрашиваем грантов или другого бюджетного финансирования. Это абсолютно частная инициатива», — сказал собеседник «Фонтанки».

У петербургских морских инженеров весомый опыт в поиске затонувших подводных объектов. В 2016 году в Черном море ими были подняты три штурмовика Ил-2 с останками членов экипажа, в 2012-м найдена и обследована утонувшая в Охотском море буровая платформа «Кольская».