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05.04.2020 15:47
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Погибшие в войну эсминцы ищут в Черном море. Команда «Балтийского исследователя» родом из Петербурга

На поиски погибших в 1943 году в Черном море эсминцев «Харьков», «Способный» и «Беспощадный» из Имеретинского порта отправилась подводно-поисковая экспедиция. На борту судна «Балтийский исследователь» петербургские морские инженеры и подводные роботы.

Искать погибшие корабли предстоит в 160 километрах от Новороссийска на глубине почти в два километра. Водолазы на такую глубину погружаться не могут, поэтому все подводные работы будут выполняться телеуправляемыми подводными аппаратами, которые привезли с собой петербургские инженеры. Организаторы экспедиции — петербургская морская инженерная компания «Фертоинг» и государственная «Морская спасательная служба». Работы будут проходить в течение недели.

Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции
Фото: предоставлено организаторами экспедиции

«Поисковая экспедиция к этим кораблям организована впервые в истории. Это наш вклад в дело увековечивания памяти моряков, погибших при защите Отечества. Запланирована фото- и видеосъемка найденных объектов, построение 3D-модели, проведение ритуала отдания почестей погибшим морякам. Подводный аппарат закрепит на корпусе погибших кораблей мемориальные таблички. Все материалы экспедиции, имеющие научную, историческую и общественную значимость, будут опубликованы и доступны на бесплатной основе», — рассказал представитель компании «Фертоинг».

Экспедиция финансируется за счет частных средств организаторов. «Мы работаем в тесном контакте с Минобороны по поисковой деятельности и увековечиванию памяти погибших защитников, но не запрашиваем грантов или другого бюджетного финансирования. Это абсолютно частная инициатива», — сказал собеседник «Фонтанки».

У петербургских морских инженеров весомый опыт в поиске затонувших подводных объектов. В 2016 году в Черном море ими были подняты три штурмовика Ил-2 с останками членов экипажа, в 2012-м найдена и обследована утонувшая в Охотском море буровая платформа «Кольская».

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Комментарии (8)

Dimitry Antonov
Да, ещё один вопрос. Государственная «Морская спасательная служба» кого там спасать собирается?
Dimitry Antonov
Очередное освоение бюджетных средств, в попытках развития у населения чувств "патриотизма". Только, вот, пустые холодильники и нарастающая нищета, боюсь, скоро нивелируют этот весь процесс.
Ни патриотизм, ни РПЦ не спасут от прямого и простого вопроса: "Доколе?".
hal9000
Чет там какая то бардель с этими эсминцами была..кто то кого то принял не за того..потопил...короч лучше их не тревожить..леат на дне и лежат..тем более там уже все сгнило..там смотреть нечего один хлам...
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