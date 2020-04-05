Пациентов из больниц, перепрофилированных под коронавирус, перевезут в другие медучреждения

Медицинские организации будут обеспечены защитными средствами в приоритетном порядке. Соответствующее указание правительство РФ дало Министерству промышленности и торговли в воскресенье, 5 апреля.



Средства индивидуальной защиты определенных видов будут распределяться в том числе с учетом данных о распространении новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации.

Кроме того, Минздраву поручено перевести пациентов, которые находятся в больницах, планируемых к перепрофилированию под борьбу с коронавирусом, в другие федеральные медицинские организации. Особое внимание будет уделено больным, перенесшим оперативное вмешательство, требующим экстренной и неотложной медицинской помощи, а также пациентам, имеющим риск развития осложнений основного заболевания в случае несвоевременного оказания им медицинской помощи в плановой форме.