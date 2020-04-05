В Петербурге камера на фонарном столбе приметила нарушителя карантина. Его ищет вся полиция города
В Санкт-Петербурге объявили в розыск нарушителя карантина по коронавирусу. Его автомобиль попал в объектив уличной видеокамеры. Срочная информация о поимке с мерами предосторожности передана всем постам и нарядам.
Как стало известно «Фонтанке», днем 5 апреля черную «Мазду» петербуржца, отправленного в изоляцию как потенциального носителя коронавируса, заприметила камера, висящая на фонарном столбе у 81-го дома по Новоизмайловскому проспекту. Она подключена к автоматизированной системе «Контроль передвижения автотранспорта» (АС КПА), входящей в комплекс «Безопасный город». В эту систему после объявления пандемии вносятся номера транспортных средств всех петербуржцев, отправленных на карантин — домашний или в условиях обсерватора.
После того как камера отреагировала на «Мазду», из дежурной части ГУ МВД патрулям передали команду задержать машину. У полицейских есть инструкция аккуратно обращаться с потенциальными нарушителями карантина и по возможности не допускать близкий контакт.
Еще один призрак коронавируса гоняли по Петербургу 2 апреля. АС КПА зафиксировала передвижение по городу «Лады Весты», принадлежащей 34-летней сотруднице полиции. Она прилетела с Кубы и села на самоизоляцию в глухой деревне Лужского района Ленобласти, а машиной пользовался бывший муж ее сестры. Женщине стоило немалых усилий доказать коллегам, что режим самоизоляции она не нарушает.
В Петербурге за сутки зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер. В России — 658 новых случаев за сутки, общее число заболевших составляет 5 389 человек.