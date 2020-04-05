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05.04.2020 15:08
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В Петербурге камера на фонарном столбе приметила нарушителя карантина. Его ищет вся полиция города

В Санкт-Петербурге объявили в розыск нарушителя карантина по коронавирусу. Его автомобиль попал в объектив уличной видеокамеры. Срочная информация о поимке с мерами предосторожности передана всем постам и нарядам.

Как стало известно «Фонтанке», днем 5 апреля черную «Мазду» петербуржца, отправленного в изоляцию как потенциального носителя коронавируса, заприметила камера, висящая на фонарном столбе у 81-го дома по Новоизмайловскому проспекту. Она подключена к автоматизированной системе «Контроль передвижения автотранспорта» (АС КПА), входящей в комплекс «Безопасный город». В эту систему после объявления пандемии вносятся номера транспортных средств всех петербуржцев, отправленных на карантин — домашний или в условиях обсерватора.

После того как камера отреагировала на «Мазду», из дежурной части ГУ МВД патрулям передали команду задержать машину. У полицейских есть инструкция аккуратно обращаться с потенциальными нарушителями карантина и по возможности не допускать близкий контакт.

Еще один призрак коронавируса гоняли по Петербургу 2 апреля. АС КПА зафиксировала передвижение по городу «Лады Весты», принадлежащей 34-летней сотруднице полиции. Она прилетела с Кубы и села на самоизоляцию в глухой деревне Лужского района Ленобласти, а машиной пользовался бывший муж ее сестры. Женщине стоило немалых усилий доказать коллегам, что режим самоизоляции она не нарушает.

В Петербурге за сутки зарегистрировали 20 новых случаев заражения коронавирусом, один пациент умер. В России — 658 новых случаев за сутки, общее число заболевших составляет 5 389 человек.

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Комментарии (30)

Sibir_5e4d67bbb7aea
главк был возбужден... машину тети ловили, ловили, да и потеряли... а проверить геолокацию телефона не догадались...
banan2020
фото подписано - jun 2019
т.е. июнь 2019
Mozg
А что, члены семьи не могут взять машину и поехать по делам?
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