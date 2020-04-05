В Санкт-Петербурге объявили в розыск нарушителя карантина по коронавирусу. Его автомобиль попал в объектив уличной видеокамеры. Срочная информация о поимке с мерами предосторожности передана всем постам и нарядам.



Как стало известно «Фонтанке», днем 5 апреля черную «Мазду» петербуржца, отправленного в изоляцию как потенциального носителя коронавируса, заприметила камера, висящая на фонарном столбе у 81-го дома по Новоизмайловскому проспекту. Она подключена к автоматизированной системе «Контроль передвижения автотранспорта» (АС КПА), входящей в комплекс «Безопасный город». В эту систему после объявления пандемии вносятся номера транспортных средств всех петербуржцев, отправленных на карантин — домашний или в условиях обсерватора.