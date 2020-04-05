Россиян, вернувшихся из-за рубежа, соберут в единую базу, чтобы следить за ними

Министерство связи России поручило МИД обеспечить создание единой информационной системы по идентификации российских граждан, которые возвращаются из иностранных государств. Как отмечается на официальном сайте Правительства РФ, такое решение принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



Ожидается, что данная мера позволит исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями гражданами режимов самоизоляции и карантина.

Кроме того, МИД РФ поручил министерству транспорта изучить совместно с Китаем целесообразность централизованного вывоза граждан КНР, находящихся на территории России и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением COVID-19.