Россиян, вернувшихся из-за рубежа, соберут в единую базу, чтобы следить за ними
Министерство связи России поручило МИД обеспечить создание единой информационной системы по идентификации российских граждан, которые возвращаются из иностранных государств. Как отмечается на официальном сайте Правительства РФ, такое решение принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ожидается, что данная мера позволит исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями гражданами режимов самоизоляции и карантина.
Кроме того, МИД РФ поручил министерству транспорта изучить совместно с Китаем целесообразность централизованного вывоза граждан КНР, находящихся на территории России и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением COVID-19.
Сегодня, напомним, оперативный штаб по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в Петербурге сообщил о третьей смерти от коронавируса в Петербурге. С начала пандемии в городе зафиксирован 191 случай коронавирусной инфекции. 32 человека полностью вылечились.