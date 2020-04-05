Коронавирус не помешает Роналду заработать миллиард евро. Он третий спортсмен в истории, достигший этого

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду уже в этом году пробьет рубеж в один миллиард евро, заработанных за карьеру.



Как сообщает в воскресенье, 5 апреля, Forbes, 35-летний футболист станет третьим действующим спортсменом, достигшим этой отметки. До него это удалось лишь гольфисту Тайгеру Вудсу (2009 год) и боксеру Флойду Мэйвезеру (2015 год). Баскетболист Майкл Джордан перешагнул эту отметку уже после завершения карьеры – в 2015-м.

Отмечается, что даже если в Серии А решат урезать зарплаты на 30% по случаю приостановки сезона из-за эпидемии коронавируса, Роналду все равно останется одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире с доходом 46 млн долларов в год только от зарплаты и бонусов. Вместе с деньгами за рекламу от Nike, а также доходами от продажи нижнего белья, обуви и одеколона CR7 он может заработать еще 45 млн, а общий доход за год составит 91 млн долларов, что и позволит ему перешагнуть за миллиард евро.