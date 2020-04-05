FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
05.04.2020 14:25
1
Печать

В Норвегии предложили выявлять коронавирус с помощью теста на болезни лососей

Тесты для определения болезней у лосося можно использовать в качестве анализов на COVID-19 у людей.

Как сообщает норвежская телекомпания NRK 5 апреля со ссылкой на местных ученых, если привлечь рыбную отрасль к борьбе с коронавирусом, в день можно проводить до 6–7 тысяч тестирований. «Тест ищет присутствие генетического материала вируса. И этот материал тот же самый вне зависимости от того, являются ли заболевшими рыбы, животные или люди», — заявил директор по чрезвычайным ситуациям и безопасности Йорун Ярп из Ветеринарного института.

По последним данным, в Норвегии заболели коронавирусом 5510 человек, из них 50 случаев завершились смертью.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее подтвердила миллион заболевших COVID-19 в мире. Общее количество летальных исходов превысило 57 тысяч. Инфекция проникла уже в 207 стран.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Nafanka
Интересно, а ПОЧЕМУ теперь нет новостей с информацией, что короновирус передаётся людям через поедание мяса лососей и икру?!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний