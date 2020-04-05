В Норвегии предложили выявлять коронавирус с помощью теста на болезни лососей

Тесты для определения болезней у лосося можно использовать в качестве анализов на COVID-19 у людей.



Как сообщает норвежская телекомпания NRK 5 апреля со ссылкой на местных ученых, если привлечь рыбную отрасль к борьбе с коронавирусом, в день можно проводить до 6–7 тысяч тестирований. «Тест ищет присутствие генетического материала вируса. И этот материал тот же самый вне зависимости от того, являются ли заболевшими рыбы, животные или люди», — заявил директор по чрезвычайным ситуациям и безопасности Йорун Ярп из Ветеринарного института.