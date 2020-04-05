Рабочий погиб при пожаре на стройплощадке новой инфекционной больницы в Москве

Пожар произошел рядом со стройплощадкой новой инфекционной больницы для лечения пациентов с коронавирусом в Новой Москве.



Как сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 5 апреля, загорелись несколько палаток. В результате происшествия погиб один рабочий. На данный момент пожар, который произошел на стройплощадке между деревнями Бабенки и Голохвастово, потушен. Сгорели три палатки.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее подтвердила миллион заболевших COVID-19 в мире. Общее количество летальных исходов превысило 57 тысяч. Инфекция проникла уже в 207 стран.