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05.04.2020 13:14
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Рабочий погиб при пожаре на стройплощадке новой инфекционной больницы в Москве

Пожар произошел рядом со стройплощадкой новой инфекционной больницы для лечения пациентов с коронавирусом в Новой Москве.

Как сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 5 апреля, загорелись несколько палаток. В результате происшествия погиб один рабочий. На данный момент пожар, который произошел на стройплощадке между деревнями Бабенки и Голохвастово, потушен. Сгорели три палатки.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения ранее подтвердила миллион заболевших COVID-19 в мире. Общее количество летальных исходов превысило 57 тысяч. Инфекция проникла уже в 207 стран.

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