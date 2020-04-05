Россияне рассказали, как проводят время самоизоляции с пользой

Больше 80% россиян провели первую неделю самоизоляции с пользой, сообщает 5 апреля «Стопкоронавирус.рф» по итогам опроса, проведённого в своих соцсетях.
Больше всего времени участники опроса общались с семьей (от 21% в Telegram до 43% в Viber). На втором месте из «развлечений» — еда и сон (27% «ВКонтакте», 21% Telegram, 11% в Viber). Третье место заняли физкультура и обучение тому, на что раньше не хватало времени (по 7%). Менее 20% признались, что пока не проводят время с пользой.
У многих опрошенных не стоит задачи как-то убить свободные часы: работы у них даже прибавилось (22% в Telegram и 13% «ВКонтакте» и в Viber).
Опрос вёлся с 16 часов 4 апреля до 9 часов 5 апреля. В Viber проголосовали более 237 тысяч человек, в группе «ВКонтакте» — более 5,5 тысячи человек, в Telegram — 7,7 тысячи человек.
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