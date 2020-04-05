Эксперты: Россию ожидает двухлетняя рецессия, и это при оптимистичном сценарии

Как сообщает РБК 5 апреля, основным автором аналитической записки стал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов — брат первого вице-премьера Андрея Белоусова. Главный вывод экспертов: даже при оптимистичном сценарии, исходящем из масштабной программы антикризисных мер, российскую экономику «все равно ожидает с высокой вероятностью двухлетняя рецессия», соответствующая по продолжительности спаду мировой экономики.

При «конструктивном» варианте предполагается активное реагирование государства на кризис. Бюджетные стимулы при этом должны составить не менее 2,6 трлн руб. только в 2020 году (около 2,4% ВВП 2019 года), а ЦБ должен будет воздержаться от повышения ключевой ставки. Падение реального ВВП в «конструктивном» сценарии удастся удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. За два года, таким образом, экономика сократится на 2,8–3,3%. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному — 0,6–1%.

Это значит, что цель президента Владимира Путина по выводу российской экономики на траекторию роста выше 3% будет отложена как минимум на два года.

Без активных стимулов со стороны государства рецессия затянется еще на более долгий срок. Согласно негативному сценарию, ВВП в 2020 году просядет на 3–3,3%, в 2021 году — на 0,8–1%.

К настоящему времени правительство России зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб. (около 1,3% ВВП), говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Большинство экономистов считают, что этого объема фискальной поддержки недостаточно; он невелик по меркам других стран.