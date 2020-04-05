Дорожники наращивают темпы ремонтов на КАД. В ближайшие дни будет полностью перекрыт один из съездов на Юго-Западе Санкт-Петербурга.



На развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (71-й км внутреннего кольца, 69-й км внешнего кольца) необходимо устранить колейность. В связи с этим, как сообщает 4 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», съезд с Предпортовой улицы на внешнее кольцо будет закрыт на период с 7 до 10 апреля.