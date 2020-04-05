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05.04.2020 11:55
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На КАД перекроют съезд на развязке с Предпортовой

Дорожники наращивают темпы ремонтов на КАД. В ближайшие дни будет полностью перекрыт один из съездов на Юго-Западе Санкт-Петербурга.

На развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (71-й км внутреннего кольца, 69-й км внешнего кольца) необходимо устранить колейность. В связи с этим, как сообщает 4 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», съезд с Предпортовой улицы на внешнее кольцо будет закрыт на период с 7 до 10 апреля.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Подрядчик ООО СПК «Зелёный город» будет вести работы круглосуточно в две смены. Водителей предупредят временные дорожные знаки и световая сигнализация, место работ оградят водоналивные барьеры.

Ограничения на КАД введены в нескольких местах. Внутреннее кольцо между ЗСД и проспектом Энгельса перекрыто на три месяца, между Шафировским и Колтушским шоссе на месяц перекрыты две полосы.

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Комментарии (1)

_ak_
Странно,но на сайте ГАТИ ничего нет.
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