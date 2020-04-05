Дорожники наращивают темпы ремонтов на КАД. В ближайшие дни будет полностью перекрыт один из съездов на Юго-Западе Санкт-Петербурга.
На развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (71-й км внутреннего кольца, 69-й км внешнего кольца) необходимо устранить колейность. В связи с этим, как сообщает 4 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», съезд с Предпортовой улицы на внешнее кольцо будет закрыт на период с 7 до 10 апреля.
Подрядчик ООО СПК «Зелёный город» будет вести работы круглосуточно в две смены. Водителей предупредят временные дорожные знаки и световая сигнализация, место работ оградят водоналивные барьеры.
Ограничения на КАД введены в нескольких местах. Внутреннее кольцо между ЗСД и проспектом Энгельса перекрыто на три месяца, между Шафировским и Колтушским шоссе на месяц перекрыты две полосы.