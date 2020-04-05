На президента UFC подали в суд по делу о сексуальном вымогательстве

Глава UFC (лига по организации боев смешанного стиля) Дэйна Уайт подозревается в сексуальном вымогательстве. Как сообщает 5 апреля Las Vegas Review-Journal, агент по недвижимости Эрнесто Джошуа Рамос подал иск в суд округа Кларк. По словам Рамоса, Уайт не выплатил ему 450 тыс. долларов за то, что он не раскрыл подробности уголовного дела пятилетней давности.
В 2014 году Рамос вымогал у Уайта 200 тыс. долларов, угрожая опубликовать видео с сексуальными сценами президента UFC со стриптизёршей. В 2015 году Рамоса арестовали агенты ФБР, и он провел в тюрьме год. При этом Уайт обещал Рамосу заплатить 450 тыс. долларов за то, что его имя не будет нигде фигурировать после закрытия уголовного дела. Однако Рамос не получил денег от Уайта и теперь подал в суд на функционера.
По словам самого Уайта, вымогатель не получит от него ни гроша. «Этот парень отправился в федеральную тюрьму за попытку вымогать у меня деньги более пяти лет назад. Теперь он нанял адвоката, который также является осужденным преступником, и пытается снова вымогать у меня деньги — 10 миллионов долларов. Он не получил от меня денег в прошлый раз, и он не получит от меня денег в этот раз. Я с нетерпением жду, когда суд быстро откажет им, чтобы я мог навсегда избавиться от этих подонков», — подчеркнул Уайт.
UFC — самая успешная в мире лига боев по смешанным единоборствам. В 2016 году ее продали за 4 млрд долларов. Дэйна Уайт выступает совладельцем лиги.