Из-за коронавируса Шри-Ланка выпустила из тюрем три тысячи заключённых

На Шри-Ланке из тюрем под залог вышел 2961 заключенный, такие меры приняты в связи с распространением коронавируса.

Как пишет 5 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press, тюрьмы в стране переполнены. При вместимости в 10 тысяч человек в них находится около 26 тысяч. Ранее власти запретили гражданам посещать заключённых, чтобы предотвратить распространение COVID-19, и это вызвало масштабные протесты среди сидельцев.

На Шри-Ланке коронавирусом заболели 166 человек, скончались пятеро. Во всем мире число заразившихся превысило миллион, скончались более 57 тысяч человек.