FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
77.73р85.74р
05.04.2020 11:14
0
Печать

Из-за коронавируса Шри-Ланка выпустила из тюрем три тысячи заключённых

На Шри-Ланке из тюрем под залог вышел 2961 заключенный, такие меры приняты в связи с распространением коронавируса.

Как пишет 5 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press, тюрьмы в стране переполнены. При вместимости в 10 тысяч человек в них находится около 26 тысяч. Ранее власти запретили гражданам посещать заключённых, чтобы предотвратить распространение COVID-19, и это вызвало масштабные протесты среди сидельцев.

На Шри-Ланке коронавирусом заболели 166 человек, скончались пятеро. Во всем мире число заразившихся превысило миллион, скончались более 57 тысяч человек.

Китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний