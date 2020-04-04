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04.04.2020 23:49
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Врач назвал места, где легче всего подхватить коронавирус

Выходя из дома, заразиться коронавирусом проще всего в магазинах, особенно в торговых центрах, аптеках и на заправках.

В супермаркете нужно находиться как можно меньше, чтобы минимизировать риск заражения, также необходимо соблюдать безопасную дистанцию с другими покупателями. Об этом, как сообщает 4 апреля «Газета.Ru», рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев телеканалу «Звезда».

В аптеки приходят и здоровые, и больные люди. Там, по словам врача, «контактным путём можно трогать лист аннотации, можно трогать коробку и контактным путем заразить уже другого».

На АЗС инфекцию можно получить от шланга, которым пользуется множество водителей. Поэтому лучше заправлять там, где работает специальный персонал, заливающий топливо.

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Комментарии (12)

Samal_5e4d4df31fec5
переболели в январе. плевать.
nuga
А врач забыл простую рекомендацию-мыть руки и не тащить их в рот?Вентиляция гораздо опаснее,болезнь легионеров. А у нас везде искусственная вентиляция,тепловые завесы при водах,запертые окна всюду,включая автобусы. И он ещё говорит о каких то шлангах? Загнали народ в помещения без свежего воздуха и ещё удивляются.
Kit.
Интересно, врач утверждает это на основании конкретной статистики? Или это, как говорится, "обоснованное предположение"?
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