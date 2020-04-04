Врач назвал места, где легче всего подхватить коронавирус

Выходя из дома, заразиться коронавирусом проще всего в магазинах, особенно в торговых центрах, аптеках и на заправках.



В супермаркете нужно находиться как можно меньше, чтобы минимизировать риск заражения, также необходимо соблюдать безопасную дистанцию с другими покупателями. Об этом, как сообщает 4 апреля «Газета.Ru», рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев телеканалу «Звезда».

В аптеки приходят и здоровые, и больные люди. Там, по словам врача, «контактным путём можно трогать лист аннотации, можно трогать коробку и контактным путем заразить уже другого».