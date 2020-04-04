ЦБ разъяснил, как получить кредитные каникулы и какие будут проценты

Как сообщает 4 апреля ТАСС , граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса могут обратиться за установлением кредитных каникул в случае снижения дохода на 30% и более (за месяц, предшествующий дате обращения, по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году). Кредитор обязан рассматривать запрос заёмщика в течение пяти календарных дней и после этого сообщить ему о начале льготного периода. Кредитные каникулы даются на срок до полугода.

Банк России разъяснил особенности предоставления кредитных каникул гражданам, у которых из-за коронавируса упал доход или они оказались в сложной жизненной ситуации.

По кредитным картам и потребительским кредитам начисляются проценты по ставке, которая составляет 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита. По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре. Проценты должны быть выплачены после окончания льготного периода.

Такая реструктуризация, отмечают в Центробанке, не отразится негативным образом на кредитной истории и поможет сохранить статус надежного заёмщика. Предоставление кредитных каникул не ограничивает право клиента на отсрочку по платежам в соответствии с законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот.

Данная мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.