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04.04.2020 23:07
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ЦБ разъяснил, как получить кредитные каникулы и какие будут проценты

Банк России разъяснил особенности предоставления кредитных каникул гражданам, у которых из-за коронавируса упал доход или они оказались в сложной жизненной ситуации.

Как сообщает 4 апреля ТАСС, граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса могут обратиться за установлением кредитных каникул в случае снижения дохода на 30% и более (за месяц, предшествующий дате обращения, по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году). Кредитор обязан рассматривать запрос заёмщика в течение пяти календарных дней и после этого сообщить ему о начале льготного периода. Кредитные каникулы даются на срок до полугода.

По кредитным картам и потребительским кредитам начисляются проценты по ставке, которая составляет 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита. По ипотечным кредитам начисляются проценты по ставке, установленной в договоре. Проценты должны быть выплачены после окончания льготного периода.

Такая реструктуризация, отмечают в Центробанке, не отразится негативным образом на кредитной истории и поможет сохранить статус надежного заёмщика. Предоставление кредитных каникул не ограничивает право клиента на отсрочку по платежам в соответствии с законом об ипотечных каникулах, принятым в 2019 году, и наоборот.

Данная мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.

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Комментарии (7)

каникул нет, работы нет, дохода нет, % заплати, хочешь выжить перекредитовывайся, а вид деятельности в спорте фиг вам, а не кредит, круг замкнулся. 10 банков послали, и только один сказал ваш вид деятельности сейчас не кредитуем, а зелененький банк сказал ждите выездную проверку вашего бизнеса,(но они сейчас не приедут, не ездят в данной ситуации)))
Смысл в ипотечных 'каникулах', если % продолжает начисляться за каждый месяц 'каникул'?? (А % и есть почти вся сумма платежа в первые 10 лет ипотеки). И эти 'каникульные' % нужно будет вернуть дополнительно. Сначала малый бизнес кинули, без введения ЧС или официального карантина запретив работать. Налоговые 'каникулы' обернулись отсрочкой платежа. А выходные 'с сохранением з/п', оказались за счет работодателя. Хочешь в период простоя платить зарплату? Возьми кредит. Кто то может гарантировать, что даже спустя пол года, малый бизнес будет работать с той же силой, и сможет погасить кредит за з/п сотрудникам, отсроченный налог и бюджетные платежи за весь период простоя, аренду, ещё и ипотеку, погашая и обычный платеж, и то, что накопилось за 'каникулы'? Дайте возможность работать и обеспечивать себя. Не нужны мне ваши 'каникулы с сохранением з/п' с 'ипотечными каникулами без штрафов и санкций' и 'помощью' малому бизнесу. Признайте карантин официально, чтобы работал форс-мажор в договорах!
Михаил Азаров
Корочь смысл кредитных каникул не в том чтобы государство помогло заемщикам, а в том чтобы банки больше заработали.
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