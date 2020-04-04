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04.04.2020 22:44
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К Петербургу подбираются динозавры: сначала с мусором, потом с коляской

Если в Уэльсе «самоизолировавшийся» город захватили козлы, то к Петербургу подбирается нечто ещё более странное – надувные динозавры.

4 апреля соцсети, а затем и СМИ взбудоражило видео с динозавром, вышедшим выносить мусор. «Каждый защищается от ковида как может. Во Всеволожске по испанскому примеру мусор вынес динозавр», - рассказали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Внимательные подписчики припомнили, что 2 апреля их там было два. А сегодня ещё одного заметили на Парнасе. В комментариях шутят: «Похоже, что лица старше 65 не сидят дома!», «они размножаются», «собака в шоке, а ребёнок, наверное, теперь заикаться будет».

Скриншот из&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today_unpublished" class="_">vk.com/spb_today_unpublished</a>
Скриншот из vk.com/spb_today_unpublished
Скриншот из&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today_unpublished" class="_">vk.com/spb_today_unpublished</a>
Скриншот из vk.com/spb_today_unpublished
Фото: Денис Барсов / 


vk.com/unreleased_dtp

А вот упомянутый выше тиранозавр из Испании.

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Комментарии (4)

Vasilis
Вот затейники, юмор это прекрасно!)
krasnonosov
Что непонятно? Для выплаты очередного взноса за ипотеку пришлось свои вещи продать. Теперь человек и в свой выходной ходит в рабочей одежде.
Swift_5e4d8a276f5e8
....это часом не те же клоуны, гастролирующие в центре и чистящие карманы туристов ?
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