Если в Уэльсе «самоизолировавшийся» город захватили козлы, то к Петербургу подбирается нечто ещё более странное – надувные динозавры.



4 апреля соцсети, а затем и СМИ взбудоражило видео с динозавром, вышедшим выносить мусор. «Каждый защищается от ковида как может. Во Всеволожске по испанскому примеру мусор вынес динозавр», - рассказали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».