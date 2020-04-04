Если в Уэльсе «самоизолировавшийся» город захватили козлы, то к Петербургу подбирается нечто ещё более странное – надувные динозавры.
4 апреля соцсети, а затем и СМИ взбудоражило видео с динозавром, вышедшим выносить мусор. «Каждый защищается от ковида как может. Во Всеволожске по испанскому примеру мусор вынес динозавр», - рассказали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Внимательные подписчики припомнили, что 2 апреля их там было два. А сегодня ещё одного заметили на Парнасе. В комментариях шутят: «Похоже, что лица старше 65 не сидят дома!», «они размножаются», «собака в шоке, а ребёнок, наверное, теперь заикаться будет».
vk.com/unreleased_dtp
А вот упомянутый выше тиранозавр из Испании.