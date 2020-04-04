Число жертв взрыва, который произошёл в жилой пятиэтажке в Московской области 4 апреля, увеличилось до двух человек. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.



Как сообщили в ведомстве, «хлопок газа» с последующим обрушением квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Следователи и криминалисты продолжают работать на улице Гагарина, из управляющей компании, которая обслуживает здание, изымают документы.