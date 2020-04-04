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04.04.2020 20:48
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Спасатели нашли тело второго погибшего при обрушении в Орехово-Зуево, под завалами могут оставаться люди

Число жертв взрыва, который произошёл в жилой пятиэтажке в Московской области 4 апреля, увеличилось до двух человек. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, «хлопок газа» с последующим обрушением квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Следователи и криминалисты продолжают работать на улице Гагарина, из управляющей компании, которая обслуживает здание, изымают документы.

«После разбора завалов будет проведён осмотр места следователями с участием специалистов газовой службы, а также назначены соответствующие экспертизы с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего», - добавляют в СК. Количество пострадавших и погибших в пресс-службе не уточняют.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области пишет, что найдено тело второго погибшего, шестеро жильцов получили травмы. По словам очевидцев, первыми на помощь пришли сами жильцы дома. Ещё до приезда экстренных служб они спасли ребёнка, застрявшего между этажами. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми могут находиться ещё два человека.

Ранее в ведомстве сообщали, что, по предварительной информации, в квартире на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушились стены одного подъезда с пятого по третий этажи.

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Комментарии (11)

Dimitry Antonov
Задница, на самом деле. Сам живу в многоквартирном доме с газовым обеспечением, газовой плитой и газовой колонкой. Страшно. Сколько безумцев по возрасту, бедных по доходам, алкоголиков по лестнице проживает?
Все - социально безответственные, все потенциально могут устроить подобное.
Никакой защиты нет. Только на бога уповать, что, опять таки, ничего не даст.
Snaky
"ответственной по подъезду" - надзиратель?
Swift_5e4d8a276f5e8
Что происходит на месте взрыва в Орехово-Зуево, и о чем говорят местные
4 апреля, 19:01 Василий Полонский
про наркоманов - по слухам, запаха - не было, кто жил в квартире ответственной по подъезду неизвестно, какие-то новенькие, приобретена недавно (под сдачу?).
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