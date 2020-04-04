В Петербурге могут увеличить число дежурных детсадов и открыть интернаты для школьников
Количество дежурных детских садов в Санкт-Петербурге при необходимости будет увеличено. Такое заявление было сделано после того, как губернатор Александр Беглов 4 апреля посетил детский сад №2 Петроградского района, о котором писала «Фонтанка». Этот сад открылся уже после того, как был сформирован список из 41 дежурного детсада, и стало понятно, что этого вряд ли хватит.
Сейчас в разных районах города работает 43 дежурные группы. Беглов дал комитету по образованию поручение рассмотреть возможность увеличить их число до 70, а также изучить вопрос об открытии интернатов для школьников, родители которых в нерабочие дни должны выполнять свои служебные обязанности.
«Дежурные группы открыты для детей петербуржцев, которые в настоящее время продолжают поддерживать жизнеобеспеченность города», – отмечается в сообщении городской администрации. Любопытно, что согласны не все: на днях детский омбудсмен Анна Митянина заявила, что дежурные группы совсем не востребованы и загружены только на 5%. Правда, она оперировала данными на начало недели, когда большинство горожан ещё не знали про такую возможность. А к пятнице же стало понятно, что необходимость в дежурных садах очень высока: кое-где приходится открывать дополнительные группы, а на той же Петроградской стороне с понедельника, как ожидается, будет работать уже три сада, хотя изначально ни одного не планировалось.
В дежурных детсадах каждые два часа проводится дезинфекция помещений, пока воспитанники находятся в музыкальном зале. Предельная наполняемость каждой группы – 12 человек. Для удобства родителей все заявления в такие группы направляются по электронной почте сразу в детский сад.