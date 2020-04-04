Количество дежурных детских садов в Санкт-Петербурге при необходимости будет увеличено. Такое заявление было сделано после того, как губернатор Александр Беглов 4 апреля посетил детский сад №2 Петроградского района, о котором писала «Фонтанка». Этот сад открылся уже после того, как был сформирован список из 41 дежурного детсада, и стало понятно, что этого вряд ли хватит.

Сейчас в разных районах города работает 43 дежурные группы. Беглов дал комитету по образованию поручение рассмотреть возможность увеличить их число до 70, а также изучить вопрос об открытии интернатов для школьников, родители которых в нерабочие дни должны выполнять свои служебные обязанности.