Неадекватный водитель «Матиза» на Садовой наехал на инспекторов ДПС. Всё снимала полицейская камера
Нетрезвый водитель устроил ДТП в центре Санкт-Петербурга. Сотрудникам ГИБДД повезло, а автомобилисту нет — он попал в типичный для Петербурга закрытый двор.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 4 марта около 2:10 на Садовой улице, 26, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили Daewoo Matiz под управлением мужчины 1967 года рождения. Водитель вел себя неадекватно, полицейские усмотрели признаки алкогольного опьянения. Водитель попытался скрыться в ближайшем дворе, а по дороге совершил наезд на двух инспекторов. Но двор оказался закрытым, и Matiz остановила стена. Наезд зафиксировала видеокамера.
Оба инспектора ДПС получили ушибы и после осмотра врачами продолжили несение службы. «Хорошо, что не джип... раздавил бы», — прокомментировал один из пострадавших.
Водителя направили на медицинское освидетельствование. Он «надул» 0,9 мг/л, а при сборе мочи проявил хитрость — зачерпнул в банку воды из унитаза. Поэтому на него составили материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти.
Похожий инцидент случился совсем недавно, 31 марта, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там водитель наехал на полицейского и повредил патрульную машину. 3 апреля суд отправил злоумышленника в СИЗО.