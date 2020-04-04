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04.04.2020 20:39
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Неадекватный водитель «Матиза» на Садовой наехал на инспекторов ДПС. Всё снимала полицейская камера

Нетрезвый водитель устроил ДТП в центре Санкт-Петербурга. Сотрудникам ГИБДД повезло, а автомобилисту нет — он попал в типичный для Петербурга закрытый двор.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 4 марта около 2:10 на Садовой улице, 26, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили Daewoo Matiz под управлением мужчины 1967 года рождения. Водитель вел себя неадекватно, полицейские усмотрели признаки алкогольного опьянения. Водитель попытался скрыться в ближайшем дворе, а по дороге совершил наезд на двух инспекторов. Но двор оказался закрытым, и Matiz остановила стена. Наезд зафиксировала видеокамера.

Оба инспектора ДПС получили ушибы и после осмотра врачами продолжили несение службы. «Хорошо, что не джип... раздавил бы», — прокомментировал один из пострадавших.

Водителя направили на медицинское освидетельствование. Он «надул» 0,9 мг/л, а при сборе мочи проявил хитрость — зачерпнул в банку воды из унитаза. Поэтому на него составили материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти.

Похожий инцидент случился совсем недавно, 31 марта, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Там водитель наехал на полицейского и повредил патрульную машину. 3 апреля суд отправил злоумышленника в СИЗО.

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Комментарии (10)

MAGDANOZA
Это точно сегодня произошло? Откуда столько снега-то?
_Igor_
Простите, а чем думал сотрудник, стоя перед (!) автомобилем с неадекватом за рулём?
yaprotiv
что-то мне подсказывает - на улицах условного LA или NY конкретно эти полицаи не выжили
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