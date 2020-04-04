Нетрезвый водитель устроил ДТП в центре Санкт-Петербурга. Сотрудникам ГИБДД повезло, а автомобилисту нет — он попал в типичный для Петербурга закрытый двор.



Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», 4 марта около 2:10 на Садовой улице, 26, инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД остановили Daewoo Matiz под управлением мужчины 1967 года рождения. Водитель вел себя неадекватно, полицейские усмотрели признаки алкогольного опьянения. Водитель попытался скрыться в ближайшем дворе, а по дороге совершил наезд на двух инспекторов. Но двор оказался закрытым, и Matiz остановила стена. Наезд зафиксировала видеокамера.