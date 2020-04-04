Обитатели Ленинградского зоопарка, за две с лишним недели изоляции отвыкшие от посетителей, 4 апреля смогли рассмотреть редкого гостя: он был без маски.



Почти две трети сотрудников зверинца переведены на удалёнку, на рабочем месте трудятся только те, кто непосредственно ухаживает за животными. В помещениях усилена дезинфекция, куплены дополнительные бактерицидные лампы. Противовирусные меры проверил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает городская администрация.