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04.04.2020 23:24
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«Животные в хорошем настроении». Жираф из закрытого зоопарка рассмотрел редкого гостя

Обитатели Ленинградского зоопарка, за две с лишним недели изоляции отвыкшие от посетителей, 4 апреля смогли рассмотреть редкого гостя: он был без маски.

Почти две трети сотрудников зверинца переведены на удалёнку, на рабочем месте трудятся только те, кто непосредственно ухаживает за животными. В помещениях усилена дезинфекция, куплены дополнительные бактерицидные лампы. Противовирусные меры проверил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает городская администрация.

Фото: пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации губернатора Санкт-Петербурга

Сотрудники отметили, что их подопечным всё же не хватает внимания посетителей, а также выручки от продажи билетов, часть которой идёт на покупку еды. «Мы поддержим зоопарк, выделим для животных необходимые деньги», - приводит пресс-служба распоряжение губернатора.

После экскурсии он заключил: «Санитарный режим соблюдается, животные в хорошем настроении».

Ленинградский зоопарк закрылся 19 марта после того, как в Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции начал действовать запрет на мероприятия с числом участников более 50. «Фонтанка» показывала, как живёт зоопарк в самоизоляции.

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Комментарии (7)

И про жирафов - у нас была размножающаяся группа жирафов, гордость Ленинграда с пятидесятхых годов. Что от неё осталось? Прекрасного Гамлета угробили после того, как у него на уложенной по приказу Скибы скользкой плитки разъехались копыта, а осталось то, что осталось, и это Губернатору и показали... Не могу не отметить и этот посыл, отражающий весь непрофессионализм нынешнего зоопарка: "Животным не хватает посетителей"... На самом деле, животные без посетителей отдыхают.
Я собирался написать во время самоизоляции про зоопарк. Теперь напишу точно. Про зоопарк, который является позором города, в котором уничтожена коллекция животных, в котором при маленькой территории хватает места не для животных, а для аттракционов, в котором входная плата выше, чем в других зоопарках России. Самое забавное, что г-же Скибе удается разжалобить уже третьего или четвертого губератора ( у нас убогих любят), в чем импотентный комитет по культуре ей благополучно помогает. Важно то, что зоопарк не является учреждением культуры, уже почти 20 лет это государственное унитарное предприятие, основной задачей которого, в соответствии с уставом, является получение прибыли. Много лет г-жу Скибу это устраивало, потому что позволяло иметь абсолютно непрозрачный бюджет с огромными выплатами приближенным, которые комитет по культуре почему-то никогда не видел. Про корма тоже забавно-что бы не вспомнить времена, когда г-жа Скиба кормила животных просрочкой из гипермаркетов.
hal9000
К животным ито лучше относятся чем к нам..
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