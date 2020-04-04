«Животные в хорошем настроении». Жираф из закрытого зоопарка рассмотрел редкого гостя
Обитатели Ленинградского зоопарка, за две с лишним недели изоляции отвыкшие от посетителей, 4 апреля смогли рассмотреть редкого гостя: он был без маски.
Почти две трети сотрудников зверинца переведены на удалёнку, на рабочем месте трудятся только те, кто непосредственно ухаживает за животными. В помещениях усилена дезинфекция, куплены дополнительные бактерицидные лампы. Противовирусные меры проверил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает городская администрация.
Сотрудники отметили, что их подопечным всё же не хватает внимания посетителей, а также выручки от продажи билетов, часть которой идёт на покупку еды. «Мы поддержим зоопарк, выделим для животных необходимые деньги», - приводит пресс-служба распоряжение губернатора.
После экскурсии он заключил: «Санитарный режим соблюдается, животные в хорошем настроении».
Ленинградский зоопарк закрылся 19 марта после того, как в Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции начал действовать запрет на мероприятия с числом участников более 50. «Фонтанка» показывала, как живёт зоопарк в самоизоляции.