Учебный год в школах могут продлить, а ЕГЭ перенести

Пока начать ЕГЭ планируется 8 июня, однако сроки могут перенести, сказал Кравцов в эфире онлайн-марафона «Домашний час», передаёт «Газета.Ru» . Пока, по его словам, такого решения нет, всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране и как долго продлится дистанционное обучение.

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — цитирует его слова РИА Новости .

Ранее в министерстве сообщали, что отменять ЕГЭ не планируется, экзамены обязательно состоятся, при этом организовать дистанционную сдачу тестов на дому не представляется возможным.

Продление учебного года целесообразно как компенсация возможных потерь качества образования из-за сложностей с дистанционным форматом, заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT. Дело в том, что не все школы были готовы к переходу в такой формат работы, и не все учителя имеют навыки для обучения детей онлайн.

Самообразование не должно стать заменой дистанционному образованию, отметила Волынец. У родителей, работающих удалённо, не так много свободного времени, чтобы помогать ребёнку. «Нашим детям очень сложно сейчас: помимо привычного образовательного процесса, который нарушен, на них плохо действует и психологическая обстановка», — добавила она.

В Санкт-Петербурге 507 тысяч школьников, и до 30 апреля им предстоит учиться дистанционно. Почти 17 тысяч семей в городе не имеют компьютера или планшета, поэтому администрация Санкт-Петербурга объявила благотворительную акцию #неканикулы. «Фонтанка» присоединилась к просьбе помочь детям.