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04.04.2020 18:39
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Беглов поговорил с Путиным. Обсуждали коронавирус и использование 3,5 млрд руб.

Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по телефону обсудили меры, которыми в городе тормозят распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает администрация города, 4 апреля Беглов доложил главе государства, что в соответствии с его распоряжением город получил из федерального бюджета 3,5 млрд рублей и собирается на эти деньги оснастить койки для коронавирусных больных.

Губернатор отчитался, что в Петербурге для пациентов с COVID-19 готовы 2644 места, а через три недели их количество увеличится на 2767.

«Согласно указаниям Министерства здравоохранения РФ, 70 % всех развернутых коек должны быть оснащены кислородом, из них 50 % — аппаратом ИВЛ и кардиомонитором», — напомнили в пресс-службе.

В Смольном признают, что в городе есть проблема с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких. «Фонтанка» рассказывала, что закрытое полгода назад производство аппаратов готовы наладить, но чтобы оснастить ими клиники, сдерживать вирус самоизоляцией придется до начала 2021 года.

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Комментарии (27)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Животным в зоопарке помогут от города дополнительно, ибо нет денег от билетов. Животные лучше людей. Молодцы!
Traktorist_5e4d82eda3cae
и поместить всех в один ангар , что бы и больные и не больные и врачи все полегли рядом
260764421
Беглов —начетчик. Увеличение числа коек в общих палатах —это преступление. Необходимо расследовать, чьи действия привели к заражению коронавирусом медперсонала и больных минимум в 3 больницах города. Включая тех, кто отдал распоряжение очистить от некоронавирусных больных больницы, отдал распоряжение заполнить палаты больными с пневмонией без инструктажа, средств защиты и навыков работы с инфекционными больными. ПРЕДПОЛОЖУ, что во главе этих действий окажется всё тот же "строитель" Беглов.
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