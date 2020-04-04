Беглов поговорил с Путиным. Обсуждали коронавирус и использование 3,5 млрд руб.

Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по телефону обсудили меры, которыми в городе тормозят распространением коронавирусной инфекции.



Как сообщает администрация города, 4 апреля Беглов доложил главе государства, что в соответствии с его распоряжением город получил из федерального бюджета 3,5 млрд рублей и собирается на эти деньги оснастить койки для коронавирусных больных.

Губернатор отчитался, что в Петербурге для пациентов с COVID-19 готовы 2644 места, а через три недели их количество увеличится на 2767.