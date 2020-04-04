Беглов поговорил с Путиным. Обсуждали коронавирус и использование 3,5 млрд руб.
Президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по телефону обсудили меры, которыми в городе тормозят распространением коронавирусной инфекции.
Как сообщает администрация города, 4 апреля Беглов доложил главе государства, что в соответствии с его распоряжением город получил из федерального бюджета 3,5 млрд рублей и собирается на эти деньги оснастить койки для коронавирусных больных.
Губернатор отчитался, что в Петербурге для пациентов с COVID-19 готовы 2644 места, а через три недели их количество увеличится на 2767.
«Согласно указаниям Министерства здравоохранения РФ, 70 % всех развернутых коек должны быть оснащены кислородом, из них 50 % — аппаратом ИВЛ и кардиомонитором», — напомнили в пресс-службе.
В Смольном признают, что в городе есть проблема с нехваткой аппаратов искусственной вентиляции легких. «Фонтанка» рассказывала, что закрытое полгода назад производство аппаратов готовы наладить, но чтобы оснастить ими клиники, сдерживать вирус самоизоляцией придется до начала 2021 года.