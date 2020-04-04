Дезинфекция детской площадки с клубничкой. Посмотрите, как в Мурино человек обработал тигра
Мурино обрабатывают масштабно и централизованно. На территории муниципального образования зарегистрированы шесть случаев положительной коронавирусной инфекции, поясняет администрация муниципального образования.
Первая санитарная обработка площадок и павильонов была проведена 31 марта, «Фонтанка» писала о ней. Сегодня, 4 апреля, — повторная дезинфекция. Охвачены 59 детских и игровых площадок в Западном микрорайоне, 48 в Центральном и 15 остановок в целом по городу. Фотокорреспондент «Фонтанки» сумел подобраться к дезинсекторам вплотную и заснять их работу в деталях.
Кроме того, продолжает администрация, все дороги города обработаны хлорсодержащими растворами. Подъезды многоквартирных жилых домов, где проживают заболевшие (сейчас они госпитализированы), ежедневно дезинфицируются как управляющими компаниями, так и специальными санитарными службами.
В Петербурге тоже начали дезинфицировать детские площадки и дворы. На областных трассах обрабатывают остановки.
На въездах в Мурино, напомним, установили посты ДПС, проезд, впрочем, пока открыт.