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04.04.2020 19:32
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Дезинфекция детской площадки с клубничкой. Посмотрите, как в Мурино человек обработал тигра

Мурино обрабатывают масштабно и централизованно. На территории муниципального образования зарегистрированы шесть случаев положительной коронавирусной инфекции, поясняет администрация муниципального образования.

Первая санитарная обработка площадок и павильонов была проведена 31 марта, «Фонтанка» писала о ней. Сегодня, 4 апреля, — повторная дезинфекция. Охвачены 59 детских и игровых площадок в Западном микрорайоне, 48 в Центральном и 15 остановок в целом по городу. Фотокорреспондент «Фонтанки» сумел подобраться к дезинсекторам вплотную и заснять их работу в деталях.

Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов
Фото: Андрей Бессонов

Кроме того, продолжает администрация, все дороги города обработаны хлорсодержащими растворами. Подъезды многоквартирных жилых домов, где проживают заболевшие (сейчас они госпитализированы), ежедневно дезинфицируются как управляющими компаниями, так и специальными санитарными службами.

В Петербурге тоже начали дезинфицировать детские площадки и дворы. На областных трассах обрабатывают остановки.

На въездах в Мурино, напомним, установили посты ДПС, проезд, впрочем, пока открыт.

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Комментарии (11)

Kit.
ИБД и ОБС.
EveReady
Показуха и трата денег. Эффективность таких "опылений" доказана? Если да, то будет ли открыта эта площадка для детей завтра? Если нет, то для чего все это?
electronicman
"зарегистрированы шесть случаев положительной коронавирусной инфекции"

автор просто мастер русской словесности
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