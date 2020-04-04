Первая санитарная обработка площадок и павильонов была проведена 31 марта, «Фонтанка» писала о ней . Сегодня, 4 апреля, — повторная дезинфекция. Охвачены 59 детских и игровых площадок в Западном микрорайоне, 48 в Центральном и 15 остановок в целом по городу. Фотокорреспондент «Фонтанки» сумел подобраться к дезинсекторам вплотную и заснять их работу в деталях.

Мурино обрабатывают масштабно и централизованно. На территории муниципального образования зарегистрированы шесть случаев положительной коронавирусной инфекции, поясняет администрация муниципального образования.

Кроме того, продолжает администрация, все дороги города обработаны хлорсодержащими растворами. Подъезды многоквартирных жилых домов, где проживают заболевшие (сейчас они госпитализированы), ежедневно дезинфицируются как управляющими компаниями, так и специальными санитарными службами.

В Петербурге тоже начали дезинфицировать детские площадки и дворы. На областных трассах обрабатывают остановки.

На въездах в Мурино, напомним, установили посты ДПС, проезд, впрочем, пока открыт.