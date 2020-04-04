Коронавирус привезли в Россию 808 человек из 73 стран

На территорию России коронавирус проник из 73 стран, в первую очередь из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ, сообщила 4 апреля на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.



Из всего объёма заражений в России 808 — это привезённые случаи, 2854 — заболевшие по контакту, а 487 — под вопросом. «487 — это цифра, которую мы сейчас разбираем, имеем в виду её отнесение либо к привезшим, либо к заболевшим здесь, как контактным», — отметила Голикова.



Также она рассказала, что ни один прогноз по заражению COVID-19 не подтвердился. «Могу сказать, что на начальной стадии развития заболевания у нас на территории России мы взяли все имеющиеся в арсенале у мира математические модели <…> и просчитали возможные прогнозы развития ситуации у нас на территории, — цитирует Голикову РИА Новости. — Вот я вам хочу сказать, ни один прогноз по всем использованным нами моделям не подтвердился по истечении времени, потому что ни одна математическая модель на сегодняшний день не может полностью учесть в себе влияние тех мер, которые принимает та или иная страна для купирования развития ситуации. Ну и, безусловно, каждая популяция имеет свои особенности с точки зрения течения заболевания».

