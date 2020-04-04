Гендиректор «Зенита»: Крайняя дата возобновления чемпионата РПЛ — 12 июля

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах на возобновление чемпионата России.



В интервью ТАСС 4 апреля он заявил, что для выхода футболистов на игровой уровень необходимы минимум две недели тренировок. «Самая крайняя дата возобновления чемпионата, по проекту календаря, — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов», — подчеркнул Медведев.

Напомним, чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен после 22 тура из-за эпидемии коронавируса. То же самое сделали большинство европейских первенств, кроме белорусского. Руководство чемпионата Бельгии оказалось первым на континенте, которое решило завершить турнир досрочно. УЕФА подчеркнул, что не одобряет подобные меры.