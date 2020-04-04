«Заминированный» самолёт Санкт-Петербург — Москва подал сигнал тревоги

Самолёт, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва (Шереметьево), получил анонимное сообщение о «минировании». При посадке в Шереметьево он подал сигнал тревоги.



Как сообщает 4 апреля ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, судно вылетело в 14:09 и приземлилось в штатном режиме в 15:07, после чего специалисты начали осмотр. Угроза не подтвердилась.

С 3 марта стали поступать регулярные оповещения аэропортов о наличии на воздушных судах взрывных устройств — ложные. В четверг «минировали» все самолёты в Шереметьево, в пятницу «эпидемия» продолжилась. За это время, по данным «Газеты.Ru», злоумышленники сообщили о «минировании» почти 100 рейсов.