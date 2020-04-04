FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
04.04.2020 16:49
1
Печать

«Заминированный» самолёт Санкт-Петербург — Москва подал сигнал тревоги

Самолёт, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва (Шереметьево), получил анонимное сообщение о «минировании». При посадке в Шереметьево он подал сигнал тревоги.

Как сообщает 4 апреля ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, судно вылетело в 14:09 и приземлилось в штатном режиме в 15:07, после чего специалисты начали осмотр. Угроза не подтвердилась.

С 3 марта стали поступать регулярные оповещения аэропортов о наличии на воздушных судах взрывных устройств — ложные. В четверг «минировали» все самолёты в Шереметьево, в пятницу «эпидемия» продолжилась. За это время, по данным «Газеты.Ru», злоумышленники сообщили о «минировании» почти 100 рейсов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260786601
А город подумал, а город подумал учееееенья идут...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний