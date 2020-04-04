FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
04.04.2020 14:57
15
Печать

Житель Петербурга, которого из Пулково отправили в Доху, рассказал о дальнейших перемещениях

Игорь в самолёте на Минск. Фото 47news
Игорь в самолёте на Минск. Фото 47news

Житель Петербурга с паспортом Таджикистана Игорь Бузин, которого из Пулково отправили обратно в Доху, продолжает свое вынужденное путешествие.

Как сообщает 4 апреля 47news, из столицы Катара Бузин улетел в Париж, а оттуда отправился в Минск. В Белоруссии он останется до открытия границы. Самолёт из Дохи во Францию был заполнен практически полностью. По прилете мужчину встретил представитель «Катарских авиалиний» и вручил посадочный талон на самолёт до Белоруссии.

«На Таджикистан и Россию билетов, естественно, нет, — отметил Бузин. — Буду в Белоруссии, пока это не закончится».

Напомним, 2 апреля Игорь Бузин прибыл в Пулково вместе с российскими туристами, возвращавшимися из Катара. За пределы аэропорта его не выпустили, так как российского гражданства нет, а в Таджикистан не улететь. Молодой человек переночевал в аэропорту, а днем 3 апреля его посадили на самолет обратно в Доху. Летел он в полном одиночестве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (15)

Sibir_5e4d67bbb7aea
к чему такая афиша гастарбайтеру? за 6 лет можно было и гражданство РФ.. или Петрович дачу строит?
nuga
Хорошо,что Лукашенко адекватный и умный президент и Белоруссия трудиться ,а не сидит на карантине,больными занимаются медики,у батьки полный порядок,респект!
prosto_5e4ce2877d5fb
Надеюсь, гражданин Таджикистана не предъявляет претензий России?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний