Житель Петербурга, которого из Пулково отправили в Доху, рассказал о дальнейших перемещениях
Житель Петербурга с паспортом Таджикистана Игорь Бузин, которого из Пулково отправили обратно в Доху, продолжает свое вынужденное путешествие.
Как сообщает 4 апреля 47news, из столицы Катара Бузин улетел в Париж, а оттуда отправился в Минск. В Белоруссии он останется до открытия границы. Самолёт из Дохи во Францию был заполнен практически полностью. По прилете мужчину встретил представитель «Катарских авиалиний» и вручил посадочный талон на самолёт до Белоруссии.
«На Таджикистан и Россию билетов, естественно, нет, — отметил Бузин. — Буду в Белоруссии, пока это не закончится».
Напомним, 2 апреля Игорь Бузин прибыл в Пулково вместе с российскими туристами, возвращавшимися из Катара. За пределы аэропорта его не выпустили, так как российского гражданства нет, а в Таджикистан не улететь. Молодой человек переночевал в аэропорту, а днем 3 апреля его посадили на самолет обратно в Доху. Летел он в полном одиночестве.