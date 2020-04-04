Житель Петербурга с паспортом Таджикистана Игорь Бузин, которого из Пулково отправили обратно в Доху, продолжает свое вынужденное путешествие.



Как сообщает 4 апреля 47news, из столицы Катара Бузин улетел в Париж, а оттуда отправился в Минск. В Белоруссии он останется до открытия границы. Самолёт из Дохи во Францию был заполнен практически полностью. По прилете мужчину встретил представитель «Катарских авиалиний» и вручил посадочный талон на самолёт до Белоруссии.

«На Таджикистан и Россию билетов, естественно, нет, — отметил Бузин. — Буду в Белоруссии, пока это не закончится».