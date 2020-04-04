Один человек погиб и четверо получили травмы после взрыва газа , который 4 апреля произошёл в жилом доме в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, на третьем этаже пятиэтажки на улице Гагарина, 31, взорвалась газовая колонка. В результате обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по третий этаж.



Погиб один человек, ещё четверо пострадали, среди них — 15-летний подросток. RT уточняет, что трое пострадавших доставлены в реанимацию, один получил травмы средней степени тяжести. На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, там же ждут главу МЧС России Евгения Зиничева.