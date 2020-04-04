При обрушении в пятиэтажке в Орехово-Зуево есть погибший и пострадавшие. Рванула газовая колонка
Один человек погиб и четверо получили травмы после взрыва газа, который 4 апреля произошёл в жилом доме в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, на третьем этаже пятиэтажки на улице Гагарина, 31, взорвалась газовая колонка. В результате обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по третий этаж.
Погиб один человек, ещё четверо пострадали, среди них — 15-летний подросток. RT уточняет, что трое пострадавших доставлены в реанимацию, один получил травмы средней степени тяжести. На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, там же ждут главу МЧС России Евгения Зиничева.
В Следственном комитете сообщили, что «по факту хлопка газа в квартире» организована проверка. На улице Гагарина работает следственная группа.