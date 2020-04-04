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04.04.2020 14:48
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При обрушении в пятиэтажке в Орехово-Зуево есть погибший и пострадавшие. Рванула газовая колонка

Один человек погиб и четверо получили травмы после взрыва газа, который 4 апреля произошёл в жилом доме в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, на третьем этаже пятиэтажки на улице Гагарина, 31, взорвалась газовая колонка. В результате обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по третий этаж.

Погиб один человек, ещё четверо пострадали, среди них — 15-летний подросток. RT уточняет, что трое пострадавших доставлены в реанимацию, один получил травмы средней степени тяжести. На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, там же ждут главу МЧС России Евгения Зиничева.

В Следственном комитете сообщили, что «по факту хлопка газа в квартире» организована проверка. На улице Гагарина работает следственная группа.

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Комментарии (20)

vitor
В квартире жилого дома в Орехово-Зуево, где произошел взрыв газа, по предварительным данным, изготавливали наркотики, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, в квартире, где произошел взрыв газовой колонки, варили наркотические средства, произошла утечка газа и случился взрыв», – сказал собеседник ТАСС.
zumm53
Сидите дома, говорили они..
hal9000
Колонка рвануть никак не может..лучше б сказали кому там квартиру сдали..
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