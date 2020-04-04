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04.04.2020 14:43
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В Петербурге тоже обрабатывают детские площадки. А народ гуляет

В Санкт-Петербурге 4 апреля тоже обрабатывают дворы, детские площадки и другие территории общего пользования специальными растворами. Горожане пишут, что чувствуется запах хлорки. Эти меры тем более необходимы, что многие пренебрегают самоизоляцией.

Во дворе дома 20 по проспекту Кузнецова, на Юго-Западе, закрыта детская площадка, проходит дезинфекция, сообщает читатель «Фонтанки» Николай. В соцсетях петербуржцы рассказывают, что внутридворовые проезды вместе с машинами обливают на площади Победы.

Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20.
Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20.Фото: читатель «Фонтанки» Николай
Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20.
Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20.Фото: читатель «Фонтанки» Николай
Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20.
Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20.Фото: читатель «Фонтанки» Николай

При этом в том же Московском районе много гуляющих людей с детьми, сетует читательница Наталья, называя такое поведение «повальным игнорированием режима самоизоляции». На улице Пионерстроя дети развлекаются даже на огороженной площадке — фотографии выложены в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Толпы гуляющих сфотографировали подписчики телеграм-канала «Мегаполис» и в Сосновке.

Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество »Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Гуляющие в Московском районе
Гуляющие в Московском районеФото: читатель «Фонтанки» Наталья
Гуляющие в Московском районе
Гуляющие в Московском районеФото: читатель «Фонтанки» Наталья
Гуляющие в Московском районе
Гуляющие в Московском районеФото: читатель «Фонтанки» Наталья

Выходить на улицу детям в Петербурге разрешено, но парки, скверы и детские площадки закрыты. Подробнее о правилах для детей в разгар эпидемии читайте на «Фонтанке».

Ранее «Фонтанка» показывала, как ведётся дезинфекция в Заневке и на областных дорогах. Во время обработки людям лучше сидеть дома с закрытыми окнами.

За сутки в России, напомним, скончались девять пациентов с положительным тестом на COVID-19, зарегистрирован в общей сложности 4 731 случай заболевания. В Петербурге число заражённых выросло до 171, за весь период умерли 43 человека.

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Комментарии (16)

128602388
Гулять на детских площадках не разрешено. Выгул собак только на поводке и только в пределах 100 м от места проживания. Собаки и кошки могут стать переносчиками вируса.
128602388
Хватит уже кошмарить народ!
Можно гулять семьями не контактируя с другими людьми, держаться на расстоянии. Строгих запретов нет, кроме детей до 7 лет и пожилых людей старше 65-ти.
Только что звонил на горячую линию - 8-812-245-32-20 – единая справочная служба Санкт-Петербурга по вопросам, связанным с коронавирусом
https://www.gov.spb.ru/covid-19/
Ольга Селявина
В течении какого времени людям сидеть дома после обработки? И с закрытыми окнами? Сутки, двое? (( Неужто так ядовито??
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