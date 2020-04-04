В Санкт-Петербурге 4 апреля тоже обрабатывают дворы, детские площадки и другие территории общего пользования специальными растворами. Горожане пишут, что чувствуется запах хлорки. Эти меры тем более необходимы, что многие пренебрегают самоизоляцией.
Во дворе дома 20 по проспекту Кузнецова, на Юго-Западе, закрыта детская площадка, проходит дезинфекция, сообщает читатель «Фонтанки» Николай. В соцсетях петербуржцы рассказывают, что внутридворовые проезды вместе с машинами обливают на площади Победы.
При этом в том же Московском районе много гуляющих людей с детьми, сетует читательница Наталья, называя такое поведение «повальным игнорированием режима самоизоляции». На улице Пионерстроя дети развлекаются даже на огороженной площадке — фотографии выложены в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Толпы гуляющих сфотографировали подписчики телеграм-канала «Мегаполис» и в Сосновке.
Выходить на улицу детям в Петербурге разрешено, но парки, скверы и детские площадки закрыты. Подробнее о правилах для детей в разгар эпидемии читайте на «Фонтанке».
Ранее «Фонтанка» показывала, как ведётся дезинфекция в Заневке и на областных дорогах. Во время обработки людям лучше сидеть дома с закрытыми окнами.
За сутки в России, напомним, скончались девять пациентов с положительным тестом на COVID-19, зарегистрирован в общей сложности 4 731 случай заболевания. В Петербурге число заражённых выросло до 171, за весь период умерли 43 человека.