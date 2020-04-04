В Петербурге тоже обрабатывают детские площадки. А народ гуляет

В Санкт-Петербурге 4 апреля тоже обрабатывают дворы, детские площадки и другие территории общего пользования специальными растворами. Горожане пишут, что чувствуется запах хлорки. Эти меры тем более необходимы, что многие пренебрегают самоизоляцией.

Во дворе дома 20 по проспекту Кузнецова, на Юго-Западе, закрыта детская площадка, проходит дезинфекция, сообщает читатель «Фонтанки» Николай. В соцсетях петербуржцы рассказывают, что внутридворовые проезды вместе с машинами обливают на площади Победы.

Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20. Фото: читатель «Фонтанки» Николай Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20. Фото: читатель «Фонтанки» Николай Дезинфекция детской площадки на проспекте Кузнецова, 20. Фото: читатель «Фонтанки» Николай

При этом в том же Московском районе много гуляющих людей с детьми, сетует читательница Наталья, называя такое поведение «повальным игнорированием режима самоизоляции». На улице Пионерстроя дети развлекаются даже на огороженной площадке — фотографии выложены в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Толпы гуляющих сфотографировали подписчики телеграм-канала «Мегаполис» и в Сосновке.

Фото: фото из телеграм-канала «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |» Фото: фото с сайта vk.com, сообщество » Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург Гуляющие в Московском районе Фото: читатель «Фонтанки» Наталья Гуляющие в Московском районе Фото: читатель «Фонтанки» Наталья Гуляющие в Московском районе Фото: читатель «Фонтанки» Наталья