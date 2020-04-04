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04.04.2020 14:07
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В подмосковном Орехово-Зуево взорвался газ в жилом доме, разрушено несколько этажей

В многоквартирном жилом доме в Московской области 4 апреля произошло обрушение после взрыва бытового газа. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации ведомства, предположительно, рвануло на третьем этаже пятиэтажки на улице Гагарина, 31. RT со ссылкой на спасателей пишет, что обрушились квартиры с пятого по третий этаж второго подъезда, жильцов эвакуируют.

Данных о пострадавших нет. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что, предварительно, есть погибшие на нижних этажах.

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Комментарии (19)

LEV65
Каждый раз после аналогичной новости я радуюсь, что живу в негазифицированном доме.
Киркор_Филиппов
Ужасная новость.
krasnonosov
Полагаю, теперь из-за рубежа уговорить нелегального мигранта, оставшегося в России из-за вируса совсем без средств к существованию и не имеющего возможность вернуться к себе на родину, затащить газовый баллон в жилое здание будет стоить совсем копейки. И из желающих это сделать теперь выстроится очередь. Завезено их в Россию достаточное количество.
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