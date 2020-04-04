В подмосковном Орехово-Зуево взорвался газ в жилом доме, разрушено несколько этажей
В многоквартирном жилом доме в Московской области 4 апреля произошло обрушение после взрыва бытового газа. Об этом сообщает МЧС по региону.
По информации ведомства, предположительно, рвануло на третьем этаже пятиэтажки на улице Гагарина, 31. RT со ссылкой на спасателей пишет, что обрушились квартиры с пятого по третий этаж второго подъезда, жильцов эвакуируют.
Данных о пострадавших нет. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что, предварительно, есть погибшие на нижних этажах.